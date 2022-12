Journée la plus chargée pour les pompiers depuis la Seconde Guerre mondiale. 41 maisons incendiées à Londres

Mardi, les pompiers ont répondu à 2 600 demandes d’aide liées au temps chaud record. Pour la première fois, le Royaume-Uni a enregistré des températures supérieures à 40 degrés Celsius. En règle générale, les pompiers reçoivent entre 350 et 500 demandes au cours d’une journée bien remplie.

Les pompiers ont combattu un certain nombre d’incendies à Londres et dans les environs. À un moment donné, la brigade a été appelée à 12 grands incendies en même temps.

La situation est pire dans le village de Wennigton, qui fait partie du London Borough of Havering. Les incendies ici ont détruit environ 40 acres de prairie et un certain nombre de maisons. Un pompier a décrit la situation comme « l’enfer absolu ». Les pompiers ont également été aidés par des agriculteurs pulvérisant de l’eau à partir de leurs tracteurs.

En raison des violents incendies, les gens n’ont pas eu le temps de ramasser même les articles les plus élémentaires. « Je n’ai pas pris mon permis de conduire ni mon acte de naissance, rien, alors j’ai tout perdu, photos, notes. Tout est parti » elle dit Timothy Stock, soixante-six ans, qui a vécu dans la maison de son arrière-grand-père pendant 41 ans.

Épée Temps décrit que des gens ont été vus dans la rue portant leurs animaux de compagnie dans des cages qu’ils ont réussi à protéger du feu. Tout le monde n’a pas cette chance. Le camionneur Gary Ruel pense avoir perdu son chat. « J’ai réussi à faire sortir le chien mais je n’avais pas le temps pour les chats. Nous avons été évacués et tout le monde était pressé.

Pourquoi l’incendie s’est-il produit ?

Quarante et une propriétés londoniennes ont été détruites, seize pompiers ont été blessés d’une manière ou d’une autre, deux ont été transportés à l’hôpital en raison d’un stress thermique (une condition dans laquelle le corps est incapable de se refroidir et les organes s’effondrent à cause de la hausse des températures, les notes éditoriales), » le maire de Londres Sadiq Khan a calculé les dégâts. Selon lui, les incendies à Londres étaient le résultat du réchauffement climatique.

« La plus grande partie de l’herbe est brûlée. Le problème, c’est qu’il ne pleut pas à Londres tout le mois de juillet. L’herbe, c’est comme de la paille, c’est-à-dire qu’elle brûle plus facilement », a expliqué le maire de Californie et de certaines régions de France », a-t-il ajouté, notant que à Londres, de nombreuses maisons touchent des zones herbeuses, ce qui les expose à un plus grand risque d’incendie. .

La journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale

Les pompiers de Londres (LFB) ont déclaré que mardi était leur journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque la capitale a été attaquée par la machine militaire nazie. Selon le commissaire adjoint du LFB, Jonathan Smith, le pompier ils luttent dans des conditions « sans précédent ».

Les pompiers sont aux prises avec un manque de personnel et de camions de pompiers. Selon les statistiques de la branche londonienne du syndicat des pompiers, un camion de pompiers sur cinq est indisponible. Il y avait 25 disparus sur l’équipe de jour, 23 sur l’équipe de nuit.

« Heureusement, nous avons eu des pompiers qui se sont portés volontaires pour venir aider », a déclaré Khan, soulignant les volontaires et les pompiers. « On s’en est sorti grâce au travail acharné des pompiers, mais on ne peut plus avoir des jours comme ça. »

Pour réduire autant que possible le risque de nouveaux incendies, le commissaire aux incendies de Londres, Andy Roe, a appelé à une interdiction temporaire des barbecues dans tous les parcs publics et espaces ouverts. « Mon conseil aujourd’hui encore : ne faites pas de grillades. Sur votre balcon, dans le jardin ou dans votre jardin privé », a également encouragé le maire.