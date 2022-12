Les poids lourds entrent en action. Le défenseur français attend l’Australie, l’Argentine rencontre l’outsider – ČT Sport – Télévision tchèque

« Les Bleus » entrent dans le tournoi sans Karim Benzema, vainqueur du Ballon d’Or blessé, et la France ne peut pas compter sur les milieux de terrain Paul Pogba et N’Gol Kante, mais manque le joueur de l’année dernière Benzema, qui ne sera pas autorisé sur le terrain à cause d’un muscle de la cuisse déchiré, est le plus visible.

L’entraîneur Didier Deschamps n’appellera plus de remplaçant autre qu’un attaquant vedette. « Nous avons une équipe de qualité. Dans tout ce que font les joueurs sur et en dehors du terrain, ils sont unis et se soutiennent mutuellement. Je crois en eux », a déclaré l’entraîneur français. Son équipe n’a remporté qu’un seul des six derniers matches.

L’élection du pays du coq gaélique attend le même duel d’ouverture qu’il y a quatre ans. Cette fois à Kazan, elle a battu l’Australie 2 à 1, mais cette fois-ci, elle devait également faire face à la « malédiction » du premier match des champions en titre, qu’elle avait débuté seule en 2002 lors d’une défaite face au Sénégal. Depuis, seul le Brésil a réussi le duel d’ouverture en 2006.