Jeux, horaires, diffusions à la télévision et flux en direct

Le cinquième jour du tour principal de handball EM compte un total de trois matchs. Chez SPOX, nous vous expliquons quels jeux arrivent aujourd’hui et où vous pouvez les regarder en direct à la télévision et en direct.

Après la phase de groupe II d’hier apparue lors de la troisième journée du match, c’est maintenant au tour des six équipes du premier groupe. Cela comprend, entre autres, l’équipe de France, championne olympique en titre, qui a dû étonnamment s’avouer vaincue contre l’Islande samedi dernier (21:29). Le lieu du match d’aujourd’hui est la capitale hongroise, Budapest.

Tableau principal de l’EM handball en direct aujourd’hui : match d’aujourd’hui

Globalement, les premiers groupes du tableau principal des matchs précédents offrent un tableau plus équilibré : la France, le Monténégro, les Pays-Bas et l’Islande ont chacun remporté l’un des deux matchs. Le Danemark (deux victoires) et la Croatie (deux défaites) peuvent être décrits comme des exceptions à ce schéma.

En incluant les victoires au tour préliminaire, le Danemark compte actuellement trois victoires. Comme seules les deux meilleures nations du tableau principal se qualifient pour les demi-finales, la Scandinavie peut difficilement nier les progrès. Parce que ce serait très intéressant dans la course à la deuxième place. Avec deux victoires chacune (une en éliminatoires et une en finale), la France et l’Islande sont actuellement à égalité. Cependant, la victoire dans un duel immédiat a donné à ce dernier un avantage.

démarrer Équipe A Équipe B 15:30 île Croatie 18h Danemark néerlandais 20:30 Monténégro La France

EM Handball, tour principal en direct aujourd’hui : diffusion à la télévision et diffusion en direct

Bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent regarder un ou plusieurs des matchs d’aujourd’hui en direct : les trois matchs seront disponibles à la télévision et en direct gratuitement. SPOX vous indique clairement quel fournisseur sera responsable de la transmission de quels jeux.

EM Handball, tour principal en direct aujourd’hui : diffusé sur la télévision gratuite

Sur les trois matches qui se déroulent aujourd’hui, seuls deux seront diffusés en linéaire. Le match en question, qui ne sera pas diffusé à la télévision, est le match entre l’Islande et la Croatie. Danemark vs. Pays-Bas et Monténégro vs. La France, en revanche, est diffusée par des diffuseurs privés Eurosport 1 montré et donc disponible à la télévision gratuitement. Le pré-reportage pour les deux matches aura lieu environ dix minutes avant le coup d’envoi.

EM Handball, tour principal en direct aujourd’hui : diffusion en direct gratuite

Un choix plus large qu’à la télévision s’offre à vous sur Internet. Tout d’abord, il convient de mentionner que le premier match de la journée, Islande vs. La Croatie, peut être suivie en direct. C’est responsable de ça ZDF ou plutôt médiathèque interne de l’émetteur. À partir de 15h25 et quelques minutes avant le début du match, le journaliste Christoph Hamm vous accompagnera tout au long du match.

Comme déjà mentionné, les droits de diffusion des deux autres matches à 18h00 et 20h30 sont en cours Eurosport. Comme pour les émissions de télévision, la société propose également des émissions synchrones sous forme de flux en direct, comme cela se fait couramment de nos jours. C’est gratuit pour les clients de Streaminganbieters DAZN ou via la plateforme JOYN accessible.

Si vous voulez éviter toute confusion en streaming et ne voulez pas manquer un seul match du Championnat d’Europe de handball 2022, cette page est faite pour vous sportdeutschland.tv sincère. Pour un montant unique de 12 €, vous pouvez acheter un soi-disant ticket de tournoi, qui vous permet de voir tous les matchs du Championnat d’Europe.

Handball EM, tour principal en direct aujourd’hui : matchs, calendrier, diffusion à la télévision et diffusion en direct – tableau dans le groupe principal 1