Il a combattu le racisme et les nazis. La dépouille de la célèbre Joséphine Baker peut aller au Panthéon de Paris iROZHLAS

« Black Venus » – comme Joséphine Baker, une danseuse française d’origine américaine, s’appelait. Son rêve américain est devenu réalité à Paris, où il s’est fait connaître à l’ère du jazz des années 1920. La France ne lui doit pas le succès, il a coopéré avec la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, près de 50 ans après sa mort, la France se prépare à son plus grand honneur : sa dépouille peut être conservée au Panthéon de Paris. Mais cela n’arrivera probablement pas.





Paris

22:42 23 août 2021

Josephine Baker na snímku z roku 1940 | Photo : Ministère de la Culture – Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Studio Harcourt | Zdroj : Wikipédia

Le héros français est enterré au Panthéon. Ceux-ci comprenaient des philosophes comme Voltaire, des écrivains comme Alexandre Dumas et Victor Hugo, ainsi que des scientifiques et des politiciens.

Joséphine Baker a eu l’honneur d’être enterrée parmi les plus grands non seulement en étant une célèbre danseuse, chanteuse et actrice, mais aussi en participant activement à la résistance pendant la guerre.



Après la guerre, il reçoit une croix de guerre et l’ordre de la Légion d’honneur pour ses services. La possibilité de stocker des corps au Panthéon de Paris, que seul le président français peut décider, ce qu’Emmanuel Macron a fait en juillet, était une expression d’appréciation pour sa bravoure.

La famille Baker se bat pour cela depuis huit ans. Cette année, le 8 mai, l’essayiste Laurent Kuperman a créé une pétition signée par 38 000 personnes.

Baker a été salué par la France non seulement comme la première star internationale noire et inspirateur du cubisme, mais surtout comme combattant contre le nazisme et comme militant dans la lutte pour les droits civiques des Noirs américains dans les années 1960.

#JoséphineBaker est un champion des droits civiques, un partisan de la Résistance et un joueur captivant. Il respire l’héroïsme et incarne l’esprit de nos deux pays. Le 30 novembre, Baker sera la première femme noire à entrer #Panthéon. pic.twitter.com/siSbYMbuve — Ambassade des États-Unis en France (@franceintheus) 23 août 2021

Symbole français sans racisme

En 1963, lui et Martin Luther King participent à une marche à Washington, où il porte l’uniforme français avec tous les honneurs pour bravoure. Le philosophe français Pascal Bruckner, qui a également fait pression pour le transport des corps au Panthéon, a qualifié Baker de symbole de la France, qui n’était pas raciste.

Le dépôt solennel de la dépouille était prévu pour le 30 novembre, date anniversaire du mariage de Baker avec son mari Jean Lion, qui lui a donné la nationalité française en 1937. Mais cela n’arrivera probablement pas.

La cérémonie n’était pas obligatoire et les enfants Baker ont insisté pour que leur mère reste au cimetière de Monaco à côté de son mari et d’un de ses fils. Alternativement, ils accueilleront une plaque commémorative ou une pierre tombale symbolique au Panthéon.



Baker sera la sixième femme à être enterrée au Panthéon, sa première femme à la peau foncée. La dernière fois qu’un Français y a été enterré, c’était il y a trois ans, Simone Veil, ancienne femme politique, ministre de la Santé, présidente du Parlement européen et rescapée de la Shoah et du droit des femmes à l’avortement.

Il a donné le résultat à la résistance

Joséphine Baker est née en 1906 à Saint Louis, Missouri. Son nom était Fred Josephine McDonald à l’époque. Elle décide aussitôt de devenir danseuse, elle atteint New York à Broadway et en 1925 à Paris. Là, elle est devenue célèbre à la fois à Charleston et plus tard aux Folies-Bergère, par exemple, la célèbre danse dans une robe faite de bananes artificielles. Puis il a commencé à chanter et à jouer.

Il a utilisé sa renommée pour aider la résistance. Il a caché des messages secrets dans ses vêtements de fonctionnaires qui ont pillé ses autographes, recueilli des informations sur les positions des troupes allemandes et donné le produit des concerts à la résistance. Pendant la guerre, il a également travaillé en étroite collaboration avec la Croix-Rouge.

À la fin du plus grand conflit de l’histoire de l’humanité, il a commencé à adopter des enfants. Ils sont de nationalités et de religions différentes et ils sont au nombre de 12. Il aurait qualifié sa famille de « tribu arc-en-ciel ».

Il est décédé en 1975, à l’âge de moins de 70 ans. Son fils Brian Bouillon Baker, qui a 64 ans, dit que sa mère n’était pas une intellectuelle, mais une femme courageuse et pleine de bon sens.

Helena Berková



