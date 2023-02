J’ai été suivi par le gouvernement hongrois. Le reste de l’Europe regardait en silence. Ils ont souvent leur propre beurre dans la tête – A2larm

En mai 2021, j’ai été contacté par des journalistes d’un consortium de serveurs de nouvelles avec le titre Projet Pégase, pour me faire savoir que mon téléphone a été potentiellement piraté par le gouvernement hongrois. Spécialiste de Laboratoire de sécurité d’Amnesty International ils l’ont confirmé plus tard. Cela ne m’étonne pas du tout. En tant qu’étudiant actif et actif en Hongrie, j’ai entendu de nombreuses histoires sur les écoutes téléphoniques, les fuites vers les médias pro-gouvernementaux, les informateurs du renseignement et l’intimidation policière.

En décembre 2018, je suis descendu dans les rues de Hongrie avec des milliers de personnes pour protester une fois de plus non seulement contre la répression du gouvernement contre la liberté académique, mais aussi contre l’attaque contre les droits des travailleurs, les tristement célèbres « lois sur les esclaves ». Le jour où la loi a été votée, les protestations devant le parlement se sont intensifiées à tel point que la police a réagi brutalement. J’ai été battu, aspergé de gaz poivré et finalement arrêté avec plusieurs autres manifestants.

Puisque Pegasus est considéré comme un produit militaire, son exportation doit être approuvée par le gouvernement israélien. Il n’a pas hésité à la laisser s’exporter jusque dans les pires dictatures.

Après avoir passé la nuit au commissariat, les policiers nous ont emmenés au parquet, où nous avons été surpris d’apprendre qu’ils nous avaient tous inculpés de « violences collectives contre la police », passible de peines de deux à huit ans de prison. . Et deux jours plus tard, ils voulaient un procès rapide. Après un séjour déchirant de 48 heures en prison, au cours duquel j’ai été confronté à l’horrible possibilité de passer des années dans une prison hongroise, les autorités ont changé d’avis et m’ont libéré en attendant mon prochain procès. Deux ans plus tard, les charges ont été abandonnées parce que les propres déclarations du policier ne correspondaient pas à sa classification.

Dans les jours qui ont suivi mon arrestation, j’ai été suivi par des policiers en civil et il était difficile de ne pas être paranoïaque. Je me souviens d’avoir regardé par la fenêtre pour voir s’il n’y avait pas un véhicule suspect garé dans ma rue. Il y avait des articles désobligeants à mon sujet dans les médias liés au gouvernement. Lorsque j’ai découvert le logiciel espion Pegasus deux ans plus tard et qu’il était probablement utilisé contre moi, je n’ai pas été surpris. J’étais submergé de satisfaction : j’avais raison de m’attendre au pire de ce régime.

Armes contre les citoyens

Pegasus est un produit de la société israélienne NSO Group et est utilisé par de nombreux gouvernements à travers le monde. Puisque Pegasus est considéré comme un produit militaire, son exportation doit être approuvée par le gouvernement israélien. Il n’a pas hésité à la laisser s’exporter jusque dans les pires dictatures. Il peut pirater presque tous les téléphones, quelles que soient vos actions, peut lire des applications de messagerie cryptées comme Signal, et peut même allumer votre caméra ou votre microphone et vous espionner à votre insu. Les techniciens d’Amnesty International ont analysé mon téléphone et ont pu détecter des traces de logiciels espions que mon téléphone utilisait pour communiquer avec le cloud Pegasus. Ils ne pouvaient pas dire avec certitude si les données avaient été volées.

En Hongrie, je ne suis qu’une des 300 cibles de ce logiciel espion, que le gouvernement utilise pour suivre les journalistes, les politiciens de l’opposition, les travailleurs des ONG et les militants. Cependant, la liste mondiale divulguée aux journalistes comprend des milliers d’autres noms d’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de Bahreïn, du Mexique, d’Arabie saoudite, du Rwanda, du Maroc et des Émirats arabes unis.

La Hongrie se retrouve ainsi sur la liste honorable des dictatures et des régimes autoritaires qui emploient la même pratique. Bien sûr, le gouvernement hongrois a tout nié et ses députés ont bloqué la formation d’une commission spéciale pour enquêter sur l’affaire. Au lieu de cela, ils ont tenté de changer le sujet du débat public en déclarant un référendum contre la « propagande LGBT ». Typique.

Dans l’UE, les révélations du scandale en Hongrie n’ont pas suscité un tel tollé. Même si la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, décrit l’espionnage des citoyens comme « totalement inacceptable», mais la plupart des représentants des États membres se sont abstenus de tout commentaire avec suspicion. Et malgré le fait que le président français Emmanuel Macron est soi-disant espionné par le gouvernement marocain.

Peu à peu, la raison de leur silence a été révélée. Montre CA la plupart des pays de l’UE avez acheté Pegasus ou utilisé un logiciel espion similaire. Ces derniers mois, ils ont choqué le public Polognesur, Grècesur Et Espagnolsur un scandale dans lequel il a été révélé que le gouvernement utilisait Pegasus pour espionner ses adversaires.

L’utilisation des nouvelles technologies présente de nouveaux défis pour le droit à la vie privée, tant de la part des entreprises technologiques que des gouvernements. Il est clair que la police et les forces de sécurité doivent suivre les développements technologiques dans la lutte contre le crime et le terrorisme, mais nous ne pouvons pas permettre la disparition des freins et contrepoids et la responsabilité des abus de pouvoir.

Déjà en 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (c’est-à-dire un organe du Conseil européen, et non de l’Union européenne, ndlr) décidé, que la Hongrie devrait renforcer les lois contrôlant la surveillance par les services de renseignement. Bien sûr, rien ne change. La signature du ministre de la Justice a suffi aux services secrets hongrois pour utiliser le programme Pegasus. Il n’y a pas de tribunaux, pas de juges, pas de contrôle parlementaire. Le gouvernement hongrois a reconnu plus tard avoir utilisé le logiciel espion et a déclaré que tout était légal.

Pouvoir conservateur

Jeudi dernier, on m’a demandé de témoigner devant la commission PEGA du Parlement européen, dont le titre complet est « Commission d’enquête sur l’utilisation de Pegasus et des logiciels espions de suivi similaires ». Je n’ai pas mâché mes mots sur ma colèreen particulier pour les forces pro-Orbán.

Ironie du sort, le chef du comité en question était lui-même membre du Parti populaire européen. Le parti de Fidesz Viktor Orbán en a également été membre pendant des décennies. Il ne l’a quitté qu’en mars 2021. Il serait alors trop tard. La montée du régime autoritaire en Hongrie a été aidée par les conservateurs européens et l’extrême droite. Enfin, même en République tchèque, les partis de la coalition SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL) ont plus ou moins ouvertement soutenu l’expérience d’Orbán, tout comme le SPD et, ces dernières années, l’ANO. Maintenant, à la lumière de l’agression russe en Ukraine, les opinions pro-russes d’Orbán sont devenues un obstacle à une plus grande affection pour certaines entités politiques. Cependant, l’autoritarisme, la répression, le contrôle des médias, la surveillance, la corruption, le racisme et l’homophobie n’ont pas causé de problèmes au fil des ans.

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’Orbán ou de la Hongrie. Partout dans le monde, des personnes ont vu leurs droits civils restreints au cours des 20 dernières années, soit sous prétexte de « guerre contre le terrorisme », soit pour restreindre les mouvements de protestation, des altermondialistes aux militants climatiques d’aujourd’hui.

J’aimerais savoir comment cela se passe avec le rapport du Parlement européen. Pourrira-t-il dans un tiroir poussiéreux ou conduira-t-il à une législation significative protégeant les citoyens de l’examen arbitraire du gouvernement ? Et y aura-t-il de vrais contrôles pour prévenir les abus ? L’inaction de l’UE vis-à-vis de la Hongrie est en soi un terrible rappel de ne pas trop espérer.

On parle souvent d’une perte de confiance dans la démocratie, mais pourquoi après une série de scandales, qu’il s’agisse de surveillance ou d’évasion fiscale, il n’y a pas eu d’action politique réelle ? Comment les citoyens sont-ils censés garder confiance dans le « système » alors qu’il leur fait défaut à plusieurs reprises ?

L’auteur est doctorant en sociologie politique et journaliste.