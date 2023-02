EZ a mis de côté six milliards supplémentaires pour investir dans de nouvelles entreprises. Il ne vend qu’aux compagnies de glace

AVECLa paresse d’antan d’EZ rêvait d’une expansion spectaculaire dans le sud-est de l’Europe et ailleurs. Cependant, après une mauvaise expérience, s’est progressivement retirée non seulement des Balkans, mais aussi des autres entreprises étrangères du grand secteur de l’énergie. S’il investit à l’étranger aujourd’hui, il se limite à la production d’électricité nationale et aux services énergétiques.

Cela contraste avec le fait que l’entreprise dispose actuellement d’environ 6,2 milliards de couronnes prêtes à être versées dans la perspective d’une start-up. Même si, en théorie, les salaires pourraient monter en flèche, l’expérience du passé montre que la complexité dans ce domaine est plus répandue en Europe occidentale et en Israël. Inven Capital, son propre fonds d’investissement, a dû trouver un nouveau partenaire, dix ans après sa création cette année. Avec les 50 millions d’euros nouvellement octroyés par la Banque européenne d’investissement (BEI), le fonds a pleinement lancé la deuxième période d’investissement de son histoire.