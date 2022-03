Iva Frühlingová : Au début, j’étais gênée par mes crises de panique

Après avoir accouché, vous prenez votre retraite pendant longtemps. Pourquoi?

Je fais ça d’habitude. Je ne viendrai que si j’ai quelque chose à dire. Chaque fois que j’enregistre un album ou un album, je peux le regarder pendant un moment, mais ensuite je rembobine à nouveau. Je suis introverti, j’en ai besoin. Mais je n’ai pas simplement disparu après avoir accouché, j’ai même travaillé à l’époque, j’étais animatrice d’émission télévisée. Mais ensuite, j’ai eu une forte crise de panique et jusqu’à récemment, j’ai été soigné. J’espère que c’est fini.

Qu’est-il arrivé?

J’ai conduit avec mon fils, quand il avait huit mois, sur l’autoroute, chez son père à Litvínov. J’étais malade en chemin, j’ai cru que j’avais une crise cardiaque.

Cela a-t-il quelque chose à voir avec le fait que cela se produit en conduisant, dans la circulation ?

Peut-être. Parce que les premiers signes d’une anxiété plus forte sont apparus en moi bien plus tôt, quand je vivais en France et que je travaillais comme mannequin. Du coup j’ai eu peur de voler dans le métro, dans l’ascenseur, ce qui bien sûr est devenu un problème, car je devais beaucoup voyager pour le travail. Mais je n’ai rien fait, j’ai essayé de le faire moi-même. Je pensais que c’était une peur commune, et il ne m’est jamais venu à l’esprit que quelque chose de pire pourrait se développer.

C’est pourquoi j’ai finalement décidé de parler de mon état anxieux, peut-être que j’aiderai quelqu’un et peut-être que quelqu’un captera le premier signal similaire à temps. Je pense aussi que les problèmes mentaux cachent encore les gens à leur détriment et ne demandent de l’aide que lorsque les circonstances l’y obligent, même si ce n’est plus la stigmatisation sociale d’autrefois et qu’il n’y a pas de honte à avoir recours à un psychologue.

Mais au début, je me sentais aussi coupable que quelque chose comme ça m’était arrivé, et je me suis caché avec ça.

Savez-vous pourquoi les attaques de panique sont venues alors ?

Apparemment, j’étais submergé par le stress parce que je me poussais trop. Mon mari et moi reconstruisons l’appartement, je travaille, mon fils est jeune et il a vraiment besoin de moi, donc je ne me repose pas beaucoup pendant longtemps.

Devenir mère est un grand changement. Parfois, il est difficile d’accepter le fait que le rythme quotidien d’une personne change complètement et que tout tourne autour du bébé.

Ce n’était pas si difficile pour moi, je pensais que j’avais bien fait au début. Au contraire, il a au fil du temps ce que je me suis mis. Quant à la maternité, j’ai mal supporté jusqu’à ce que mon trouble panique se manifeste pleinement.

Je ne peux plus tout gérer comme avant, même pas m’occuper de mon fils, et je culpabilise. Comme une mauvaise mère. J’ai la dépression.

Qu’est-ce qui vous a aidé à surmonter le sentiment d’être une mauvaise mère ?

Je pense principalement à la thérapie du trouble panique. Parce que vous apprendrez à gérer non seulement l’anxiété, mais aussi les autres émotions qui l’accompagnent.

Le deuxième livre d’Iva Frühling Stories from Show Business a été baptisé par l’acteur français Pierre Richard et le chanteur Karel Gott. Photo: Profimedia.cz

Je croyais que c’était fini, mais je savais que même si le traitement fonctionnait, il ne pourrait jamais revenir. Ils m’ont prévenu. Cependant, grâce à la thérapie, j’ai pu prévenir cela et je sais comment gérer les futures crises.

Au cours de la dernière année, vous avez soudainement recommencé à enregistrer des chansons. L’inspiration est-elle soudainement venue ? La pression créative s’accumule-t-elle ?

Cela a à voir avec la thérapie que je suis. D’un côté j’ai enfin récupéré, ce qui va m’apporter un regain d’énergie, de l’autre, grâce au traitement, j’ai rencontré DJ Roxtar, à savoir Dominik Turza.

L’année dernière, j’ai voulu arrêter la drogue, mais j’avais peur d’être laissé seul, alors je suis allé dans un centre Neo privé pendant un mois pour le contrôler. Dominique était là aussi. Nous nous sommes compris et avons commencé à jouer de la musique ensemble.

Il cherchait juste une nouvelle maison, j’avais un appartement vide, alors il a déménagé là-bas. Nous avons enregistré quelques singles, le premier était Tik, où je savais littéralement tout ce que je venais d’avoir, puis les moralistes sont arrivés et avec mon fils Adam, nous avons fait le trou du cul, juste entre mes mères. Et comme c’était le cas avec de telles choses, il l’a immédiatement compris.

Vous commencez même à parler de disques. Cela signifie-t-il qu’en tant que chanteur, vous prévoyez quelque chose comme un grand retour ?

Pas tout. D’abord, je ne l’ai pas comme ça dans ma vie, je fais toujours quelque chose et puis je recule à nouveau, alors quand je réapparais, je disparaitrai naturellement à nouveau. C’est une chose commune, c’est la mienne. De plus, je n’aime même pas les mots grandiloquents comme bons retours. Cela m’est étranger.

Pour l’album, je n’ai pas à m’asseoir et à travailler du matin au soir, on préfère les chansons pas à pas, bien sûr… On verra à quelle vitesse ça va.

Jusqu’à récemment, vous évitiez les réseaux sociaux, mais vous avez déjà Instagram et vous tournez des vidéos amusantes pour TikTok avec votre fils. Cela semble être un assez grand changement pour mes introvertis. Ou non?

Je ne suis pas un grand fan du réseautage, parfois je vois ce qui s’y passe, mais je m’en fous et je l’évite. Le mari, en revanche, est l’un de ses adversaires, et il n’utilise même pas Facebook. Mais il ne suit pas non plus Internet en général, il ne s’intéresse pas à la télévision, encore moins aux chaînes commerciales. Il n’écoute que la BBC. Il est, je pense, extraordinaire en cela, étrange.

Je fais de mon mieux, tous les jours, même si je suis averti que ça va être une équipe

En ce qui concerne ma relation avec les réseaux sociaux, je n’aime pas vraiment un aspect : la perfection que beaucoup de gens autour d’eux essaient de créer. Pour moi, plus c’est normal, mieux c’est.

Et j’aime aussi me moquer du perfectionnisme, ce qui pourrait plaire aux gens. J’ai commencé à tourner des vidéos sur TikTok juste pour le plaisir et étonnamment, j’ai déjà plus de cent mille abonnés. J’ai aussi Instagram et une chaîne sur YouTube.

Le petit Adam aime aussi s’amuser sur les réseaux sociaux. Photo : Instagram par Iva Frühlingová

Vous êtes maintenant modérateur de votre propre émission sur la radio Express FM. Tous les dimanches matin. Les réseaux sociaux ne vous prennent-ils pas beaucoup de temps maintenant ?

En ce moment, je n’ai pas beaucoup de temps pour eux à cause de la radio, alors je vais les garder. J’ai fait de mon mieux, tous les jours, même si on m’avait prévenu que ce serait une équipe. Mais je suis plein d’énergie maintenant. J’ai vraiment apprécié, mais c’est vrai que j’ai passé plus de temps et d’efforts que je ne l’imaginais auparavant. D’une part, je l’étudie toujours, d’autre part, je me prépare avec soin, donc une heure de diffusion et de préparation prendrait littéralement presque une journée entière.

Et à partir de ce moment, mon mari et moi nous sommes de nouveau occupés de logement – nous terminions une maison à l’extérieur de Prague – cela a commencé à me rappeler la situation avant l’attaque de panique. Qui sait si je n’aime plus quelque chose.

Vous sentez-vous anxieux ?

Au contraire, j’essaie d’être prudent, d’accepter la possibilité, mais je crois que je peux le gérer.

J’ai remarqué sur l’émission que vous pourriez être très intéressé par des sujets en psychologie. Pouvez-vous dire que ce domaine vous intéresse ? Et pourquoi?

Mon histoire personnelle doit être derrière tout ça, mais je me suis déjà intéressée à la psychologie auparavant. J’ai continué à lire quelque chose, j’étais fasciné par Jung, Yalom, Scott Peck, juste la psychanalyse et autres.

Quels autres intérêts ont reflétés dans les sujets dont vous avez discuté dans l’émission ?

Par exemple, l’univers m’a toujours fasciné, alors je me suis immergé dedans et j’ai invité, par exemple, le pilote Petr Galovi, qui avait suivi une formation d’astronaute. Lui parler a été pour moi une expérience merveilleuse, j’étais très contente de la rencontre et très touchée.

Au bout d’un moment, j’ai commencé à sentir que le monde du mannequinat avec des guirlandes peu profondes n’était rien pour moi

Choisissez-vous de la musique pour votre performance en tant que chanteur ?

Non, je ne peux pas compiler de playlists, il y en a d’autres.

Grâce à Iva, il y a parfois beaucoup de monde pendant l’émission du matin. Photo : Instagram par Iva Frühlingová

En tant que mannequin, vous débutez en France à l’âge de quatorze ans et au bout d’un moment vous commencez à chanter, vous sortez plusieurs albums à succès… Vous êtes-vous senti plus introverti ?

Je n’y ai pas du tout pensé à l’époque, et je ne pense pas que la plupart des gens y aient pensé à cet âge, c’est venu plus tard.

Je voulais vraiment aller en France car mon grand-père était français et m’a beaucoup parlé de son pays d’origine.

Dans quelles circonstances avez-vous réalisé que vous viviez parmi beaucoup de gens et que le fait que vous soyez célèbre vous épuise mentalement ?

On ne peut pas dire qu’elle s’en soit rendu compte immédiatement, mais au bout d’un moment, j’ai commencé à sentir que le monde du mannequinat avec des guirlandes superficielles n’était rien pour moi. Et puis quand j’ai commencé à chanter, tout d’un coup j’ai pu être seule, exprimer mes sentiments…

A cette époque, je voulais aller en France principalement parce que mon grand-père était français et m’a beaucoup parlé de son pays. Alors quand je suis arrivée dans une agence de mannequins à l’âge de quatorze ans, j’ai enfin eu la chance de mieux connaître la France. J’ai fait mes études secondaires là-bas, j’ai appris le français et l’anglais, j’ai commencé à faire de la musique et j’ai réussi… Tout cela signifiait plus pour moi que le mannequinat.

Mais soudain, vous – en fait le meilleur – retournez en République tchèque. Je sais que l’amour est derrière tout cela, votre histoire de mariage avec Richard Kraj est banale mais je me demande si vous pensiez à l’époque que vous aviez laissé derrière vous une perspective dont beaucoup de filles en République tchèque ne font que rêver.

Pas tout. Je suis la personne du moment, très émotive et vivant ce qui est en ce moment. Et je le suis toujours, même après vingt ans. Parfois je me demande même si je n’ai pas gelé à quatorze ans.

Si votre fils avait hâte d’étudier à l’étranger, le laisseriez-vous partir si jeune ou lui diriez-vous d’attendre encore quelques années ?

Adam n’a que sept ans, donc je n’y ai pas pensé. Comme je l’ai dit, je vis principalement dans l’instant et je ne pense pas vraiment à ce qui va arriver.

Mais aujourd’hui, c’est une autre époque, donc je pense qu’Adam pourrait facilement étudier à l’étranger à quatorze ans, et ce serait plus facile pour moi qu’avant…

Mes parents ne pouvaient pas venir me voir et je ne pouvais appeler que depuis la cabine téléphonique. Aujourd’hui, nous avons des smartphones et des appels vidéo, donc la possibilité de contact avec l’enfant est beaucoup plus grande, et nous pouvons non seulement aller vers le fils, mais aussi nous déplacer avec lui.

Il y a quelque temps, vous avez fait des histoires lors de l’enregistrement du polyamour. Que veux-tu dire? Êtes-vous vraiment capable de vivre une relation permanente avec vos multiples partenaires et partenaires ?

C’était un incident étrange, une erreur professionnelle. Certaines personnes peuvent le faire plusieurs fois, donc c’est probablement compréhensible.

C’est alors que je viens de sortir la chanson Moralists, j’interviewe, et dans une réponse aux tabloïds, j’ai dit que je suis plus pour les relations ouvertes, quand il s’agit d’infidélité.