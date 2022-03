Robert Lewandowski a mis fin à son partenariat avec Huawei. Les médias ont accusé l’entreprise d’aider la Russie. Il y a une réponse

– Je tiens à vous informer que nous avons pris la décision aujourd’hui (lundi) de mettre fin à la coopération marketing entre Robert Lewandowski et la marque Huawei. Ainsi, la mise en œuvre de tous les avantages promotionnels est suspendue de notre part – a-t-il déclaré dans une interview à « Pologne virtuelle« Tomasz Zawiślak, manager de Robert Lewandowski.

Huawei CBG Polska regrette la fin de son partenariat avec Robert Lewandowski. Nous apprécions notre coopération à long terme et lui souhaitons beaucoup de succès à l’avenir. Huawei prévient également que la publication du Daily Mail est une fausse nouvelle – les informations qu’il contient sont fausses.

– nous lisons dans la déclaration envoyée à notre rédaction par la branche polonaise de Huawei.

Un dimanche de journal »Courrier quotidienCitant des informations en provenance de Chine, qui ont ensuite été supprimées, Huawei « amènerait la Russie à la rescousse » en stabilisant le réseau après la cyberattaque qui a eu lieu en Chine. résultats Invasion russe de l’Ukraine.

Des sites Web russes ont été attaqués, entre autres, par des pirates appartenant au groupe Anonymous.

« Huawei informe que la publication de la société par le Daily Mail est une fausse nouvelle. Les informations qu’elle contient sont fausses », a expliqué la société sur Twitter.

La Russie déconnecte l’Ukraine de l’information. Ils attaquent les infrastructures de communication

Anonymous attaque la Russie. Les hackers s’emparent des chaînes publiques

Des hackers anonymes alertés dimanche sur l’acquisition de toutes les chaînes publiques en Russie. La chaîne Russia Today en France a également été piratée. Pour confirmer cela un message Les enregistrements de canal capturés et les photos sont téléchargés.

Au lieu d’émissions standard, ils ont diffusé des images de la guerre en Ukraine. Une pancarte avec les mots « La Russie ordinaire s’oppose à la guerre » est également exposée. La Russie a été appelée à s’opposer au génocide russe en Ukraine.

Guerre en Ukraine – pour plus d’informations, voir la page principale Gazeta.pl



La Russie se prépare-t-elle à être coupée de l’internet mondial ? Documents divulgués

***

La guerre de la Russie contre l’Ukraine se poursuit. Il existe des informations sur des maisons détruites, blessées et tuées. Le besoin augmente d’heure en heure. C’est pourquoi Gazeta.pl a rejoint la Fondation polonaise pour le Centre d’assistance internationale (PCPM) pour soutenir l’aide humanitaire à l’Ukraine et à l’Ukraine. Tout le monde peut participer à la collecte de fonds en effectuant un dépôt via Facebook ou page pcpm.org.pl/ukraine. Plus d’informations dans l’article :

Gazeta.pl rejoint PCPM pour soutenir l’Ukraine. Découvrez comment vous pouvez aider

Une édition spéciale du journal ukrainien pour les personnes fuyant la guerre. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici.