INTERVIEW : Erdogan et Poutine ne sont pas amis, ils essaient de survivre. Les relations de la Turquie avec la Russie pourraient être bénéfiques, selon le politologue Bacik

Comment décririez-vous la politique étrangère actuelle de la Turquie ? Peut-elle être considérée comme une grande puissance dans les relations internationales ?

Nous savons ce que signifie le terme grande puissance dans les relations internationales. La Turquie n’est définitivement pas pour lui. Au lieu de cela, il correspond à la description d’un pouvoir régional ou central. Cependant, l’influence de la Turquie s’accroît principalement en raison de la crise des réfugiés ou de la guerre civile en Syrie.

Le problème de sa politique étrangère réside dans la faiblesse de l’économie. La Turquie traverse une grave crise économique, qui limite considérablement ses capacités à l’étranger. Il limite également ses politiques envers des pays comme la Russie. Vu ce fait, la Turquie est un pays très pragmatique en matière de politique étrangère. Mais ce pragmatisme n’est pas basé sur les intérêts de l’État, il s’agit avant tout de la survie d’Edrogan. Il est inutile de trop décrire les principes de la politique étrangère de la Turquie, car ils sont largement façonnés par le fort besoin d’Erdogan d’une aide financière de l’étranger.

Pourquoi la Turquie joue-t-elle un rôle si important dans les négociations entre la Russie et l’Ukraine ? Pensez-vous qu’il y est parvenu ?

Je pense que c’est principalement à cause de la géographie. L’accord, comme les exportations de céréales de l’Ukraine, nécessite bien sûr la présence de la Turquie en tant qu’acteur clé, qui est déterminé par les voies de transport. Cependant, nous devrons attendre et voir si la Turquie peut vraiment devenir un acteur clé dans la guerre en Ukraine en général. Nous savons tous qu’il y a d’autres pays influents ici, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Le rôle de la Turquie peut être significatif car il est important pour l’Occident d’avoir des pays qui entretiennent de « bonnes » relations avec Poutine.

La Turquie est devenue un pays hybride au cours des dix dernières années. A ce titre, le pays fait partie de l’OTAN, mais a également une forte tendance à coopérer avec la Russie. Ironiquement, c’est utile maintenant. Il est clair que la Russie ne voit pas la Turquie sous le même jour que, par exemple, l’Estonie ou la République tchèque. Sur le long terme, la Turquie a très bien géré ses choix.

Ce n’est pas une simple crise. La Russie envahit un pays indépendant et tue des civils. Le cours de l’invasion ne permettra pas à la Turquie d’équilibrer trop longtemps entre l’OTAN et Moscou. Il existe également un risque que la Turquie soit qualifiée de pro-russe.

Que pensez-vous de la relation entre Poutine et Erdogan ? Peut-on les qualifier d’amis ou d’alliés ?

Les gens comme ces deux-là n’ont pas de vrais amis. Ce sont des leaders égoïstes qui sont motivés par leur ego et leurs intérêts. Il convient de noter qu’il y a quelques années à peine, la Turquie et la Russie se sont abattues des avions de combat. Je suis donc sûr qu’ils sont tous les deux sceptiques l’un envers l’autre. Le problème est qu’ils se considèrent tous les deux comme des leaders historiques avec une mission. Leurs idées intérieures les obligent à se comporter sur un plan historique.

Je peux bien l’expliquer sur le charisme de Weber. Comme le leader charismatique typique, ils sont captifs de leur ego. Dans le même temps, tous deux n’ont pas réussi à transformer leur pays en un pays moderne, démocratique et technologiquement avancé. Ils ont régné pendant des décennies. Ni la Russie ni la Turquie ne sont démocratiques, et elles n’ont pas non plus d’économies fortes avec des marques mondiales. Ainsi, Erdogan et Poutine ont tous deux gâché toutes les décennies que leur pays leur avait données.

Erdogan a-t-il suffisamment d’influence sur Poutine pour le convaincre de mettre fin à la guerre en Ukraine ?

Pas dans des circonstances normales. Mais si le prix de la guerre en Ukraine devient trop élevé, Poutine pourrait utiliser son homologue turc pour ses propres manœuvres politiques. De même, certains dirigeants occidentaux, comme le président français Macron, peuvent jouer un rôle important. Mais il s’agit principalement de spéculations basées sur l’idée que Poutine a un plan d’évasion en tête. Mais pour le moment, je ne pense pas qu’un dirigeant puisse convaincre Poutine de mettre fin à la guerre. La seule façon dynamique de l’arrêter est l’intimidation militaire. Il faut être réaliste et se dire qu’il s’agit d’une crise systématique où le dernier mot a du pouvoir. Les enjeux sont trop élevés. Beaucoup sont incertains, mais la guerre en Ukraine déterminera la nature et l’avenir de l’Union européenne. Celui qui perd cette guerre fera face à une crise existentielle.

Si un conflit entre l’OTAN et la Russie éclate théoriquement, qui la Turquie rejoindra-t-elle ?

C’est une question très difficile, mais je suppose que dans un conflit de cette ampleur, la Turquie rejoindra l’OTAN. La Russie est trop faible face à toute l’alliance. Dans le conflit entre la Russie et l’OTAN, tout acteur rationnel sera du côté de l’OTAN. Ainsi va la Turquie. Après tout, un tel conflit ne donnerait pas aux Turcs une chance de rester neutres. Une telle position isolerait le pays. La seule possibilité que cela se passe différemment est basée sur la politique intérieure de la Turquie. Si Erdogan en arrive au point où sa seule option pour survivre est de quitter l’Occident et de s’allier avec la Russie, alors la Turquie ne soutiendra certainement pas l’OTAN. Cependant, je ne pense pas que nous soyons encore dans une telle situation.