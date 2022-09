Satoran est prêt ! Les Tchèques jouent à l’EuroBasket avec l’équipe la plus forte

La participation de Satoranský était incertaine dans les jours qui ont précédé le début du championnat, car le quarterback d’élite s’est blessé à la cheville lors du duel préparatoire du vendredi 19 août, et subit depuis une rééducation intensive.

Il a subi diverses procédures et un expert de la NBA, spécialisé dans l’accélération du retour des basketteurs blessés, est venu le voir.

Les efforts de Satoranský et de toutes les personnes impliquées ont porté leurs fruits, les leaders tchèques apparaissant sur la liste annoncée par l’équipe nationale jeudi.

« La situation de Tomáš sera résolue match par match, il ne sera certainement pas à cent pour cent et les minutes ne seront pas comme ce que nous avions l’habitude de faire avec lui. Pour le moment, cependant, il doit pouvoir participer au jeu, la question est de savoir si dans tous les matchs », a expliqué le médecin de l’équipe nationale. Pavel Iman.

« Il est très important que Tomáš soit avec l’équipe, son influence est énorme à la fois sur et en dehors du terrain. Et en ce qui me concerne, même s’il ne peut pas jouer pendant un certain temps, je veux qu’il s’assoie sur le banc avec nous », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale Ronen. Ginzburg.

Il y a aussi Vít Krejčí, qui souffre d’une déchirure musculaire dans la cage thoracique, les autres supports étant les pivots Jan Veselý et Ondřej Balvín et les ailiers Jaromír Bohačík et Vojtěch Hruban.

Les Tchèques ont donc réuni ce qu’ils ont de mieux en ce moment, leur effectif est l’un des meilleurs de toute l’histoire du pays selon les noms de la liste.

Bien qu’ils aient perdu leurs deux derniers matchs serrés avant l’EuroBasket, ils croient au succès à Prague. Ils affronteront tour à tour la Pologne, la Serbie, les Pays-Bas, la Finlande et Israël, les quatre premières équipes se qualifieront pour les barrages, qui auront lieu à Berlin.

Consultez les nominations complètes des douze membres et les profils des représentants individuels.

Patrick Aude pivot, Yokohama, 33 ans

Il entamera bientôt sa troisième saison dans une position exotique, et avec ses performances et ses contributions aux buts, il est devenu une figure remarquable de la ligue locale. Il détient également l’équipe nationale, il est donc ravi de montrer ses compétences aux supporters locaux. « Ça va être génial. »

Ondrej Balvin pivot, Prométhée, 29 ans

La saison dernière, il a également travaillé au Japon, la saison prochaine, il jouera sous l’entraîneur Ginzburg au BC Prometei. L’équipe ukrainienne accostera à Riga. A ne pas manquer grâce à sa taille de 217 centimètres, qui fait de lui le joueur le plus grand du monde, et son tatouage signature. En dehors du basket, il aime passer du temps avec son chien Charlie ou jouer à des jeux vidéo.

Jaromir Bohačík aile, Bamberg, 30 ans

En raison du virus, il n’a pas participé aux deux derniers duels avant le championnat, mais il est prêt pour des vacances à domicile. Fort des trois points, il peut également jouer un rôle créatif et sortir le ballon. Après deux ans à Strasbourg, il tentera la Bundesliga la saison prochaine.

Vojtech Hruban aile, Lions de Londres, 33 ans

Capitaine, leader en cabine et sur le terrain. Après dix ans à Nymburk, dès la nouvelle saison, il effectuera son premier engagement à l’étranger, à Londres, ce qui n’est pas traditionnel pour le basket. Le grand barbu est tombé sous le panier par accident – alors qu’il faisait du shopping avec sa grande mère, un entraîneur de basket-ball s’est approché d’eux.

David Jelinek aile, Murcie, 31 ans

Egalement célèbre tireur d’élite derrière la proue, son visage surdimensionné est souvent égayé d’un sourire malicieux. Pendant de nombreuses années, il a travaillé dans le petit État d’Andorre, s’efforçant de devenir le meilleur buteur de l’histoire du pays. Il est revenu dans l’équipe nationale l’année dernière après cinq ans et est allé directement aux Jeux olympiques.

Vit Krejčí aile, Oklahoma City, 22 ans

Le plus jeune de l’équipe, en même temps le seul original de la NBA. Lors de sa première saison à l’étranger, il impressionne avec son trois points, et jouera également le rôle de meneur. Il attendait avec impatience son premier sommet représentatif, il a abandonné les nominations à la Coupe du monde en Chine à la dernière minute, il ne s’est pas envolé pour Tokyo en raison d’une grave blessure au genou.

Tomáš Kyzlink aile, Bamberg, 29 ans

Un globe-trotter qui contemple le basket et la vie. Il a traversé l’Espagne, la Slovénie, la France, l’Italie et plus récemment l’Allemagne, il peut percer n’importe quelle défense avec une course rapide. Il a élevé une fille de deux ans avec Karolína Elhotová, une ancienne basketteuse.

Martin Kriz pivot, Nymburk, 29 ans

Avant les événements précédents, il avait été en proie à des blessures : il avait miraculeusement guéri son tendon d’Achille avant la Coupe du monde en Chine, mais il avait raté les Jeux olympiques en raison de problèmes au genou. Maintenant à Prague, cependant, il sourit toujours. « Ouais, c’est aussi parce que je suis en bonne santé. Sur le terrain, il peut également opérer autour de la zone du panier.

Martin Peterca pivot, Brunswick, 27 ans

L’adversaire n’est pas seulement distrait par sa taille de 205 centimètres, il peut viser avec précision même en tirant à trois points. Il a lutté en Bundesliga et a également montré une contribution importante dans l’uniforme de l’équipe nationale. C’est un grand fan de fantasy, à l’instar de Legolas du Seigneur des Anneaux, il adore tirer à l’arc.

Tomas Satoransky quarterback, Barcelone, 30 ans

Sans doute la plus grande personnalité du basket national de ces dernières années. Il a travaillé en NBA pendant six ans, il a quitté la ligue la plus prestigieuse du monde cet été et est retourné à Barcelone, qu’il appelle sa deuxième maison. Ses complications de santé ont été discutées, avec lui dans l’alignement, les chances de succès de l’équipe augmentent.

Ondrej Sehnal meneur, Braunschweig, 24 ans

Prêt à remplacer Satoransk en tant que meneur de jeu, il s’est très bien comporté en Bundesliga la saison dernière. Bon pour distribuer des passes décisives, il a également joué avec un poignet douloureux avant l’EuroBasket. Il est associé à la basketteuse Kristýna Brabencová.

Jean Vesel pivot, Barcelone, 32 ans

Renforcé par des combats en NBA et en Euroligue, où il a été nommé joueur le plus utile de 2019. Il peut rester dans le fond du panier, il pratique également le tir à plus grande distance. Il avait une femme serbe comme épouse, donc cette rencontre de Prague avec cet adversaire allait être pimentée pour lui. Transféré à Barcelone.