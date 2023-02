A première vue, une drôle d’histoire aurait pu se terminer en un drame cruel à l’hôpital Sainte Musse de Toulon. Un retraité anonyme (88 ans) s’est précipité aux urgences et a parlé aux médecins de son problème : il a un obus d’artillerie de la Première Guerre mondiale coincé dans le cul !

« Parce que les médecins craignaient pour leur sécurité, le bâtiment a été rapidement évacué et des artificiers sont intervenus. » a déclaré un porte-parole de l’hôpital. Seule la maternité reste opérationnelle. « Nous avons pris toutes les précautions » il a ajouté qu’en examinant de plus près l’objet, les experts de la police n’ont trouvé qu’un risque minime d’explosion – il s’est avéré être un objet de collection, en particulier une grenade utilisée par l’armée française au début du XXe siècle.

Ainsi, les médecins ont pu commencer des opérations mineures. Peu de temps après, à l’aide d’un scalpel et de plusieurs incisions, ils ont retiré l’objet de 20 x 5 centimètres. Et comment s’est-elle retrouvée sur le cul de ce mec ? Vous l’avez deviné, il l’a mise là-dedans lui-même pour la réprimande sexuelle… « Nous sommes habitués à trouver des objets inhabituels dans les cavités des patients – fruits, légumes ou tubes cosmétiques. Cependant, nous n’avons pas rencontré de telles accusations. » dit l’une des infirmières.

Hôpitaux de 9,5 milliards

L’hôpital Sainte Musse est un établissement de premier plan achevé sur 6 hectares de terrain et ouvert après quatre ans de travaux seulement en 2012. Comprenant les meilleurs équipements médicaux et informatiques, il a coûté près de 9,5 milliards de couronnes et dessert 500 000 Français de Toulon et ses environs. Il offre 760 lits, dont 80 % en chambres individuelles.