Le centre de cette région est la ville de Clermont Ferrand. Nous nous sommes donc dirigés vers la France, et comme cela a été dit, en particulier vers ce volcan autrefois actif. Il y a une belle vue d’eux aujourd’hui. Mais nous ne pouvions pas oublier un autre joyau naturel de ce beau pays d’Europe occidentale.

BIJOUX NATURELS

Notre voyage intitulé « Joyaux naturels de France » commence par une visite de l’ancienne ville de Colmar, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Allemagne, formée par le Rhin. Les belles maisons à colombages avec un souffle du Moyen Âge ont ensuite été remplacées par les Vosges, les montagnes les plus orientales de la France avec le plus grand lac karstique, Le Blanc. Ces montagnes sont typologiquement similaires à nos montagnes Krkonoší et Jeseníky, mais avec plus de précipitations, plus proches de l’océan Atlantique. Ensuite, nous avons déménagé dans la ville thermale de Vichy, qui abrite le gouvernement collaborateur pro-fasciste qui était notoire dans certaines régions de France pendant la guerre, buvant des eaux minérales curatives des sources de Saint-Jean. Vincent, puis direction la région Auvergne. Ici, en plus de la randonnée relativement confortable vers les plus beaux Puy Pariou et Puy de Dôme (1464m), nous effectuons également une randonnée de huit heures vers le majestueux Puy de Sancy (1885m), où des troupeaux de chevaux courent encore à quinze cents .mètres, mais là-haut il a commencé à pleuvoir abondamment et un vent menaçant soufflait Mais nous avons conquis le sommet.





Nous traversons la longue et belle vallée de la rivière L’Allier sur le pont en arc « turc » de la ville de Lavoute-Chilhac et nous émerveillons devant les autres beautés naturelles et architecturales de la région. Sur la rivière, les rameurs montaient dans leurs kayaks et leurs canoës, et nous les saluions depuis le pont au-dessus avec des cris interminables. Notre arrêt est la ville du Puy-en-Velay, qui est un point de repère important et une étape pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Paul. James à Saint Jacques de Compostelle en Espagne.

ROCHES VOLCANIQUES

A première vue, ce Puy-en-Velay sort de l’ordinaire. Même en nous rapprochant, nous pouvons voir au loin au-dessus de la ville une paire de roches volcaniques, créées par un sopouch magmatiquement fendu, ou une cheminée sortant du noyau magmatique, au-dessus de laquelle se dresse l’édifice sacré. C’est l’une des destinations touristiques les plus célèbres de France. La statue de la Vierge Marie au sommet est un belvédère, l’intérieur se compose d’escaliers et il y a un belvédère au sommet, ainsi que l’église Sainte-Marie. Michal est à la deuxième place. Les deux sont des endroits idéaux pour une vue imprenable sur la ville et ses environs. Et bien sûr, nous l’avons confirmé de nos propres yeux.





Après avoir grimpé vers les cieux que sont les Vosges, les volcans de la région d’Auvergne et les formations rocheuses de la pittoresque ville de pèlerinage du Puy en Velay, nous atteignons les dépressions les plus célèbres de France, à savoir les gorges du Tarn et du Verdon et le monde -célèbre complexe de grottes Aven Armand.

CERCLE DES VAUTOURS

Les gorges du Tarn font jusqu’à 600 mètres de profondeur par endroits, la rivière est claire, mais l’eau est froide, certains jeunes qui font preuve d’imprudence après avoir sauté dedans transpirent un peu plus après quelques kilomètres, puis toussent avec un rhume au fin du voyage. Le vautour fauve vit dans la ville de grès autour de la rivière, qui n’a pas la taille d’un aigle et dépasse même son envergure. Ils, nous a-t-on dit en plaisantant, attendaient les rebelles des groupes de touristes. Les vautours s’assoient sur les rochers ou tournent au-dessus des vallées. L’une des plus grandes attractions du canyon est la porte en pierre du Bous de Biel, la plus grande de France.

Il est réalisé par des perforations de vues calcaires et a une hauteur d’environ trente-cinq mètres. Le sentier à travers la gorge et le long de ses rives avec des vues magnifiques s’étend sur plus de trente kilomètres. Et même si nous ne courons pas, personne ne veut être laissé pour compte. A cause des vautours aussi, n’est-ce pas… A la fin de la promenade, avec une vitesse prédatrice, j’atteins le groupe de tête, où règne le marcheur sauvage Pepa. Deux kilomètres avant la ligne d’arrivée, il semblait que je pouvais déjà « atteindre la médaille de bronze », c’est-à-dire être troisième dans l’ordre des buts. J’attendais aussi avec impatience une cuvette tranquille dans les toilettes, mais la nature a tout changé, j’ai couru dans la forêt, mais j’ai quand même terminé à la sixième place magnifiquement « notée » sur 34 participants. Juste n’est-ce pas ?

Grotte des gorges

Nous quittons les gorges du Tarn dont la fin a été franchie en 2004 par le viaduc de Millau, le plus haut d’Europe et le deuxième plus haut d’Europe et le deuxième du monde, long de deux kilomètres et demi, dont le tablier du pont pèse 36 000 tonnes et se courbe en un arc de rayon de 20 km. Le pont suspendu à sept piliers, dont le plus haut dépasse la tour Eiffel, relie Paris au sud de la France. Le lendemain, les gorges de la grotte de l’Aven Armand, mondialement connues, nous attendent, profondes de 210 mètres. Sa profondeur n’est pas son principal avantage, il y a des « merveilles souterraines » plus profondes, mais la décoration des grottes, en particulier le dôme central et les hautes stalagmites, en font une « merveille souterraine ».

À la fois géologiquement, le rocher en forme de dragon directement dans la ville, et historiquement le voyage de Napoléon du premier exil d’Elbe à Paris, l’importante ville de Sisteron, qui est également la porte d’entrée de la région provençale.

Ensuite, nous avons escaladé la montagne d’ardoise du mont. Aiguille en montant en selle et seulement « quelques sauts » et pour la première fois quelqu’un s’est perdu en chemin, juste avant de rentrer chez lui, à savoir Jarda et Maruška. Nous les avons trouvés.

Je ne sais pas s’ils se sont perdus exprès, peut-être qu’ils se sont aimés pendant l’Anabase française. Ceci est suivi d’un départ retardé via l’ancienne ville olympique d’Albertville vers la pittoresque ville lacustre d’Annecy du même nom parmi les géants des Alpes. Nous terminons le voyage par une courte randonnée le long de la cascade du Hérisson (cascade Zežčí) dans la région paisible des montagnes du Jura. C’est la fin des bijoux naturels français. Ils sont beaux et il y en a tellement.

Ervin Dostalek