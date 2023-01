La RPDC a de nouveau condamné la décision américaine de fournir des chars à l’Ukraine, ce qu’elle a qualifié de crime

Les accusations de Washington selon lesquelles la Corée du Nord a fourni des armes à la Russie sont des « rumeurs sans fondement » pour justifier sa propre aide militaire à l’Ukraine, a déclaré Kwon Jong-kun, chef du département des affaires américaines au ministère nord-coréen des Affaires étrangères. La Maison Blanche a déclaré en décembre que la Corée du Nord avait achevé sa première livraison de missiles au groupe de mercenaires russes Wagner (en transcription russe).

« Les États-Unis travaillent dur pour fournir à tout prix à l’Ukraine des armes offensives telles que (des chars de combat principaux), malgré les inquiétudes et les critiques légitimes de la communauté internationale », a déclaré Kwon dans un communiqué diffusé par l’agence de presse nord-coréenne KCNA. « Il s’agit d’un crime contraire à l’éthique visant à maintenir l’instabilité de la situation internationale », a-t-il ajouté.

Les allégations non fondées d’un accord d’armement entre la Corée du Nord et la Russie sont une « provocation grave qui ne pourra jamais être tolérée » et sa défense conduira à des « résultats absolument indésirables », a ajouté Kwon.

Samedi, la sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a dénoncé les promesses de chars de combat américains à l’Ukraine, affirmant que Washington « franchissait davantage les lignes rouges » pour gagner l’hégémonie par des guerres par procuration.

La Corée du Nord, dotée d’armes nucléaires, a lancé l’année dernière un nombre sans précédent de missiles, dont un missile balistique intercontinental capable d’atteindre le continent américain. Des responsables américains et sud-coréens ont également averti que la RPDC pourrait se préparer au premier test de son engin nucléaire depuis 2017.

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi la décision de fournir des chars à l’Ukraine. L’ambassadeur d’Ukraine en France, Vadym Omelchenko, a déclaré vendredi que plusieurs pays alliés avaient promis à l’Ukraine un total de 321 chars lourds.