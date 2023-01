Une vidéo de nouveau-né commune mène finalement à une fin douloureuse à la station. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le départ insensé de Lambrecht du gouvernement ces derniers jours.

Dans sa déclaration, Lambrechtov a déclaré qu’au cours des derniers mois, il avait reçu une énorme attention médiatique, ce qui est idéal pour les reportages et les discussions générales sur les décisions de l’armée, de l’armée et de la politique de sécurité. Le travail précieux des soldats et des nombreuses personnes motivées de ce département doit être au premier plan. C’est pourquoi j’ai décidé d’ouvrir mon poste, a déclaré le ministre.

Au sujet de la démission attendue du ministre, uv petek a informé denk Bild et a d’abord couvert d’autres médias allemands. Le ministère de la Défense, répondant aux questions de l’agence de presse Reuters, a déclaré qu’au départ, Bildu était une entreprise sur laquelle il ne ferait aucun commentaire.

Porte-parole de longue date de l’opposition

Psoben Lambrechtov, en sa qualité de ministre de la Défense, a longtemps été critiqué par le syndicat conservateur CDU/CSU, jugeant ses performances à long terme faibles. Après le Nouvel An, les conservateurs lui ont demandé à plusieurs reprises de démissionner. La goutte qui a fait déborder le vase a été la vidéo du nouveau-né, dans laquelle, sur fond de festivités à Berlin, le ministre parle de l’intérêt et de la gentillesse des gens lorsqu’il s’est rendu en Ukraine pour les rencontrer et les a remerciés pour cette expérience.

Le politicien de la vidéo Instagram se tient dans une rue de Berlin le soir du Nouvel An, tandis qu’en arrière-plan, des tambours et des pétards explosent. Il y avait des loups au milieu de l’Europe, a déclaré Lambrechtov, alors que selon les médias et observateurs allemands, il se demandait s’il n’était pas à Kyiv à ce moment-là.

Le politicien en robe bleue, qui a brossé ses cheveux gris, puis dans une phrase sur le conflit causé par la Russie, il a dit ce qui suit : Et pour moi, cela est associé à de nombreuses impressions inhabituelles et à de très nombreuses rencontres avec des gens intéressants et formidables . Merci pour ça.

Selon les critiques, parmi lesquels des politiciens du gouvernement, la vidéo était scandaleuse, a nui à l’Allemagne et a clairement indiqué que Lambrechtov n’était pas apte à son poste.

Qui le remplacera ?

Les médias spéculent depuis plusieurs jours sur qui pourrait remplacer la social-démocrate Lambrechtová à la tête du ministère de la Défense. Dans ce contexte, je ne parle pas de son collègue du parti Ev Hglov, qui s’est longtemps consacré aux questions militaires. cependant, il s’agit souvent du ministre du travail et des affaires sociales d’Hubertus Heil ou du vice-président de la social-démocratie (SPD) Lars Klingbeil.

Lambrechtov n’est pas le premier membre du cabinet de Scholz à partir. Le gouvernement Scholz, au pouvoir depuis fin 2021, a été abandonné en avril dernier par la ministre de la Famille de l’époque, Anne Spiegelov. Il a été remplacé par Lisa Pausov.

La raison à l’époque était la critique selon laquelle il était parti en vacances nationales en France après le voyage imprudent de Pedlos en Allemagne de l’Ouest. À cette époque, il était ministre de l’Environnement dans l’État fédéral du Porno-Palatinat, qui était très sec en raison d’inondations et d’inondations.