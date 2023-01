L’année dernière, les Tchèques ont reçu 152 milliards de plus de l’Union européenne qu’ils n’en ont payé

L’année dernière, la République tchèque a reçu 151,8 milliards de couronnes de plus du budget de l’UE qu’elle n’en a versé. Ainsi, la position nette est la plus élevée depuis que la République tchèque a rejoint l’UE en 2004, a indiqué le ministère des Finances.

L’année dernière, la République tchèque a reçu 193,7 milliards de couronnes du budget de l’UE et y a transféré 41,9 milliards de couronnes. Comme les années précédentes, les Tchèques restent un bénéficiaire net de l’argent de l’UE.

Selon le ministère, les revenus du Fonds structurel et du Fonds de cohésion, qui ont totalisé 157,4 milliards de couronnes, ont joué un rôle clé dans la position finale de la République tchèque l’année dernière. Un autre poste de revenu important est le fonds pour la politique agricole commune de 31 milliards de couronnes.

Évolution de la position nette de la République tchèque dans l’UEAuteur : Repro MF

Globalement, depuis son adhésion à l’UE en mai 2004, la République tchèque a versé 429,2 milliards de couronnes au budget de l’UE et en a reçu 990,4 milliards de couronnes. Jusqu’à présent, les Tchèques ont reçu 561,2 milliards de couronnes de plus de l’UE qu’ils ne lui ont été transférés. « La raison de la position nette très positive de la République tchèque par rapport au budget européen au cours de l’année écoulée est principalement due au retrait accéléré de la République tchèque du fonds de la politique de cohésion, au contraire, la contribution de la République tchèque au Le budget européen augmente progressivement », a déclaré le ministère des Finances.

Selon les dernières données de la Commission européenne pour 2014, les pays qui ont rejoint l’UE en 2004 avec la République tchèque sont dans une situation similaire. En revanche, des prélèvements sur les recettes en volume s’appliquent dans les pays natifs de l’UE, tels que l’Allemagne, la France et l’Italie.

En 2014, le plus gros contributeur au budget de l’UE a été l’Allemagne, qui a dépensé plus de 15,5 milliards d’euros (environ 419 milliards de couronnes) de plus qu’elle n’en a reçus. En revanche, le plus grand bénéficiaire de l’argent est la Pologne, qui reçoit 13,7 milliards d’euros de plus du budget de l’UE qu’elle-même.