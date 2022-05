Idrissa Gueye se colle au mur après la lettre de la fédération française. DOIT exprimer son soutien à la communauté LGBTQ+

Idrissa Gueye ne faisait pas partie de l’effectif pour le match du Paris Saint-Germain lors de la 37e journée de Ligue 1. Il s’agit d’une série de réunions réservées à l’expression d’objections à l’homophobie. Le Conseil d’éthique de la Fédération française de football a exhorté les Sénégalais à soutenir immédiatement l’initiative.

Les autorités de la Ligue 1 soutiennent la communauté LGBTQ+ depuis 2015 et en signe qu’elles ont sacrifié un tour de championnat pour exprimer leur opposition à l’homophobie.

Depuis que la France a sorti une telle initiative, Idrissa Gueye n’a jamais joué dans un maillot spécialement préparé pour cette occasion. Il se distingue du justaucorps habituel par les chiffres au dos dans un arc-en-ciel de couleurs.

Le Sénégalais a raté la 37e journée de 2015, 2021 et 2022. De l’avis de beaucoup, il n’y a eu aucun cas à cet égard, et bien que le footballeur se soit couvert de problèmes de santé, le club a été sommé de le vendre.

Face au dégoût provoqué par l’absence du joueur de 32 ans, le Conseil d’éthique de la Fédération française de football a décidé de réagir. Il s’attend à ce que le milieu de terrain défensif exprime publiquement son soutien à toute l’action.

« Si ces rumeurs ne sont pas fondées, alors nous vous exhortons à parler immédiatement de cette affaire pour y mettre fin. Par exemple, en joignant votre propre photo dans un t-shirt qui correspond à votre message. Sinon, les rumeurs sont vraies. Dans ce cas, faites attention à la mesure de votre attitude et commettez une erreur très grave. La lutte contre les discriminations envers les minorités, quelles qu’elles soient, est importante et doit se poursuivre. Qu’il s’agisse de la couleur de la peau, de la religion, de l’orientation sexuelle ou d’autres différences, toutes les discriminations reposent sur le même fondement, à savoir le rejet des autres parce qu’ils sont différents des autres. En refusant de participer à cette action collective, vous consentez en réalité à un comportement discriminatoire, au rejet des autres êtres humains, et pas seulement envers la communauté LGBTQI+ », lit-on dans une lettre adressée directement à Gueye, également envoyée aux médias français. .

Par conséquent, le joueur s’appuya contre le mur. S’il n’exprime pas son soutien, il pourrait en fait être contraint de chercher un nouveau club, ou plutôt une nouvelle ligue.

L’international sénégalais à 90 reprises a dû attendre longtemps son transfert au PSG. Après une lutte difficile, la France a réussi à le faire revenir pour 32 millions d’euros.

À la mi-2019, il a fait 110 apparitions et est traité par Mauricio Pochettino comme un homme de travail spécial, que nous pouvons voir au total contre le Real Madrid.