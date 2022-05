Candidature au plus tard le 16 juin

Du 18 mai au 16 juin, les candidatures sont ouvertes pour participer au concours extraordinaire des enseignants 2022.

Il s’agit du soi-disant concours de bus extraordinaires, la procédure de concours tant attendue qui vise à placer plus de 14 000 enseignants honoraires avec 3 ans de service dans le rôle.

Les candidatures doivent être soumises exclusivement par voie électronique. Voyons en détail comment postuler.

APPLICATION OUVERTE POUR LES ENSEIGNANTS DE BUS CONCOURS IMPRESSIONNANT

Avec pas dix. 18956 17 mai 2022Le ministère de l’Éducation a annoncé que fonction télématique ouverte pour les présentations de candidatures destinées à participer au concours de bus extraordinaire des enseignants 2022. Celle-ci restera disponible pour la période comprise entre le 18 mai 2022 (9h00 WIB) et le 16 juin 2022 (11h59 WIB). Par conséquent, les candidatures pour les nouveaux concours extraordinaires lancés par le MIUR doivent être soumises au plus tard le 16 juin, date limite de l’appel.

Par conséquent, le ministère de l’Éducation a annoncé le concours prévu pour les écoles précaires, le cinquième concours de chaire en moins d’un an. Les procédures de faillite, qui visent àmettre plus de 14 000 enseignants sur la liste, a un caractère extraordinaire, car il ne s’adresse qu’aux enseignants qui ont certaines exigences. Surtout pour le personnel enseignant qui a accompli un minimum de 3 ans de service. Pour tous les détails, vous pouvez lire cette analyse approfondie, où vous pouvez également trouver annonce à télécharger.

Le concours, qui, rappelons-le, était prévu par le décret support-bis et modifié par le décret milleproroghe, était avec qualification et test uniques. Il est organisé par région et est divisé en classes de compétition dans les lieux publics des collèges et lycées.

QUI PEUT PARTICIPER

Les enseignants qualifiés et non qualifiés, qui ont grandi, peuvent participer à la procédure de concours extraordinaire 3 ans de servicebien que non durable, dans les établissements d’enseignement publics, de 2017/2018 jusqu’à la date d’expiration de la demande.

Ils sont exemptés des procédures de faillite:

les enseignants sont intéressés par des postes de soutien ;

les enseignants recrutés par les GPS de premier niveau dans le cadre d’une procédure extraordinaire de recrutement en CDD visant à être placés dans des rôles définis par les décisions d’accompagnement des bus ;

les travailleurs non permanents qui ont accompli les 3 années de service requises mais pas au cours des 5 dernières années.

COMMENT S’INSCRIRE

Les demandes de participation au concours extraordinaire pour enseignants doivent être soumises du 18 mai 2022 au 16 juin 2022, par plateforme POLIS – Présentation en ligne des agences Kemendikbud. Le formulaire en ligne pour remplir et soumettre la demande est accessible depuis le portail Web du MIUR, www.miur.gov.it, via la ligne Ministère> Concours> Personnel enseignant> Concours d’excellence paragraphe 9 bis ou, alternativement, directement depuis la plate-forme d’instance en ligne, via la ligne Thèmes et services> Services> lettre P> Plateforme de concurrence et procédures sélectives, services ouverts.

Pour remplir et soumettre une demande pour le concours extraordinaire de bus 2022, vous devez vous connecter à l’aide des informations d’identification SPID ou d’un autre utilisateur autorisé, et avoir l’autorisation d’utiliser le service Ministry Online Instance. Pour la participation à la procédure de faillite, le paiement d’une cotisation de secrétariat de 128 euroseffectué exclusivement par virement bancaire, annoncé au moment de la soumission de la candidature en ligne, ou via le système Pago In Rete.

Les candidats postulent, sous peine d’exclusion, pour une région et pour une classe de concours.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET MISES À JOUR

Pour toutes les informations sur les concours d’excellence en bus pour les enseignants, les exigences, les places disponibles et les examens, vous pouvez lire cette étude approfondie. Visitez notre page dédiée au recrutement scolaire et notre rubrique est réservée aux enseignants pour rester informé de toute l’actualité des concours, classements, contrats et règlements.

