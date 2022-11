Humble à propos de la fin de son début de carrière : je me sens soulagé lorsque j’écris ceci à ma femme

Beaucoup de ses anciens coéquipiers se préparent encore pour le prochain match de football semaine après semaine. Il a mis fin à sa carrière d’athlète professionnel avant l’âge de trente ans. L’invité du prochain épisode du podcast Bez frazí plus sera l’ancien défenseur français de Montpellier et le Slavia Lukáš Pokorný.

Il a commencé dans la jeunesse de Liberec. Après avoir brillé en Slovan, il est passé en Ligue 1, où il a joué pour Montpellier. Cependant, il n’a porté le maillot du club français qu’un an avant de retourner en République tchèque. Cependant, il n’a pas relancé sa carrière et l’a terminée peu avant son 28e anniversaire.

« Je fais tout pour ne pas être seul. J’ai mon entraîneur, mon entraîneur depuis que j’ai dix-huit ans. Je voulais profiter davantage du football, mais je n’étais pas assez honnête avec moi-même ou avec les gens qui veulent aidez-moi », a-t-il déclaré pour le projet Bez fází Pokorný.

Il n’a été soulagé que lorsqu’il a annoncé à ses proches qu’il mettait fin à sa carrière de joueur professionnel.

« Depuis le jour où j’ai écrit à ma femme que je voulais arrêter, j’étais différent. Je ne prenais pas les choses si au sérieux. Jusque-là, je voyais tout comme si le football et moi étions la chose la plus importante au monde. Bien sûr ce n’était pas comme ça. », a expliqué l’ancien joueur du Slavia.

La fin était inattendue pour son entourage. « Je peux bien le couvrir, peut-être même que ma femme ne le sait pas. Nous nous occupons d’autres choses, par exemple je ne suis pas performant sur le terrain, mais nous n’arrivons pas à l’essentiel », a-t-il poursuivi. l’histoire, qui porte le titre Petit Luc.

Lukáš Pokorný a également évoqué le fait qu’à tout moment, il peut manquer la détente du sport. « Le football est amusant pour moi quand nous allons nous asseoir quelque part deux fois par semaine. Mais cela ne se mélange pas avec la vie professionnelle et depuis, je n’ai pas eu de détente, je n’ai pas envie de vivre. Après le match, nous nous asseyons toujours , traînant parfois jusqu’au matin. Là, j’apprécie la sensation de jouer au football. Je vis », a-t-il décrit sa transition vers l’équipe A de Liberec.

« Puis j’ai arrêté en pensant que l’alcool était mauvais et je suis devenu un fanatique. J’ai essayé d’être aussi professionnel que possible et j’ai peut-être perdu la valve », pense-t-il à changer son approche du football.

Il a décrit sa seule implication étrangère – à Montpellier – de deux côtés. Au début, tout fonctionnait. « Cela nous va bien. Nous aimons le style de vie, nous prévoyons comment nous allons élever les enfants là-bas, les emmener à l’école, à la maternelle. L’équipe est géniale, la femme aime beaucoup ça aussi. La première moitié de l’année a été réussir dans le football aussi », a-t-il expliqué.

Mais ensuite est venu le tournant et il n’a pas bien fait sur le terrain. « Là, je l’ai vécu par vagues. Je vais m’asseoir ici, je vais prendre ça comme des vacances. Puis j’ai repensé que je voulais toujours jouer. Ça se mélange en moi. En y repensant, je resterais certainement là-bas, j’aurais dû profiter davantage du voyage en France et peut-être que j’aurais continué à jouer, peut-être pas », a pensé Pokorný.

Maintenant, elle a un centre de fitness qui se concentre sur la forme physique et mentale. « Je sais que je veux aider les gens. Cela me rend très heureuse. En même temps, je ne veux pas tellement être vue », explique-t-elle comment elle en est venue à créer un centre appelé Prism Institute.

Écoutez des histoires sur la vie après sa carrière et des détails sur son séjour en France dans le programme Bez frazí plus.