Le sociologue Latour est décédé. Il n’y a nulle part où atterrir, nous avons atteint la limite du développement, a-t-il dit

Dans sa jeunesse, il a exploré les scientifiques, les expériences et la technologie. Ces dernières années, il a affirmé de plus en plus catégoriquement que le mode actuel d’existence humaine atteint les limites du développement possible. Bruno Latour, important sociologue, anthropologue et philosophe des sciences français, est décédé à l’âge de 75 ans. Il est lauréat du prix Holberg et professeur émérite à l’Institut d’études politiques de Paris connu sous le nom de Sciences Po.

Son décès a été rapporté dimanche par le bureau de l’AFP en référence à l’éditeur Les éditions La Découverte.

Latour est considéré comme un intellectuel influent qui a contribué à l’essor des sciences sociales et est l’un des plus cités dans son domaine. Convaincu que la science n’est jamais dépersonnalisée et complètement objective, il appelle à des observations détaillées de tout ce qui constitue les faits scientifiques et la base de la connaissance. Il a prôné une nouvelle vision de la société humaine, il a été l’un des pionniers de l’intérêt pour l’environnement, il a promu la théorie Gaïa du scientifique britannique James Lovelock. Il a publié des études sur la pratique scientifique des laboratoires et le fonctionnement des juridictions administratives.

Il souligne que tout cadrer en termes économiques et promouvoir la théorie du développement sans fin sont de nouvelles tendances dans l’histoire humaine. Selon lui, il est impossible de continuer à vivre comme avant et d’attendre que des scientifiques ou des ingénieurs trouvent des solutions utiles à la crise climatique.

Surtout, Latour a découvert ce qu’on appelle la théorie des réseaux et des acteurs, qui interroge la division en nature et en société. Il montre combien de facteurs et de types d’êtres peuvent avoir un effet même sur des situations que les humains considèrent comme des relations exclusivement interpersonnelles. Selon les sociologues, nous vivons dans un réseau de relations dans lequel les humains et les non-humains ne peuvent pas simplement être séparés. « Ce virus confirme une grande partie de ce que la théorie des réseaux et des acteurs a montré. Il est maintenant très clair pour tout le monde que les microbes et les humains forment ensemble un lien social », il dit Latour a fait allusion à la pandémie de coronavirus l’année précédente pour la radio tchèque.

Au milieu des années 1970, alors qu’il était fonctionnaire, il a enseigné dans une bibliothèque en Côte d’Ivoire et a écrit le livre Laboratory Life à partir de ses recherches ultérieures dans un laboratoire californien. Il y discute du rôle de la technologie dans la création de faits scientifiques. « Il a proposé l’affirmation provocatrice selon laquelle des objets comme les microscopes et les pipettes, mais aussi les graphiques, jouent un rôle clé dans la science car ils conditionnent notre façon de voir le monde et déterminent ainsi les résultats précédents. » il a écrit Miloš Hroch dans Respect hebdomadaire.

Entre 1982 et 2006, Bruno Latour a enseigné à l’école des Mines à Paris, puis à Sciences Po. Ses écrits sont publiés dans plus de deux douzaines de langues. Selon l’agence DPA, le livre Pasteurisation de la France, Science en action et surtout l’essai We Never Modern de 1991 sont les plus connus.Il soutient que bien que la société moderne tente de séparer et d’épurer divers domaines de la réalité, comme la politique de la science ou la nature de la culture, une telle division du monde n’a jamais vraiment eu lieu.

L’année dernière, les lecteurs tchèques ont reçu la monographie Latour Back to Earth, qui examine les interrelations de la mondialisation, de la déréglementation, de la migration, de l’inégalité croissante des revenus et de la résistance au changement climatique. Selon l’auteur, cela a commencé à se produire à la fin des années 80 du siècle dernier, lorsque beaucoup étaient au courant des dommages environnementaux, mais ont consciemment décidé de le nier, affirme-t-il.

« Certaines personnes fortes croient que la menace écologique est réelle et que la seule façon pour elles d’en sortir avec leur peau saine est d’arrêter de prétendre qu’elles partagent le même avenir avec le reste du monde. Alors elles se dirigent vers les paradis fiscaux et investir massivement dans le déni du changement climatique », lit-on dans l’annotation de la publication, dont la création a été motivée par la décision de l’ancien président américain Donald Trump arrêt de l’accord de Paris sur le climat.

Dans le texte, Latour affirme qu’en raison de l’accent mis sur la modernisation et la tentative de tout coloniser, y compris l’espace, l’humanité a commencé à perdre du terrain sous ses propres pieds et à se comporter comme s’il était possible de voler de la Terre vers d’autres planètes. Mais il n’y a plus « d’endroit où atterrir », préviennent les sociologues, utilisant la métaphore du Titanic. « La classe dirigeante comprend que les naufrages sont inévitables ; elle revendique pour elle-même une place dans les canots de sauvetage ; elle demande à l’orchestre de jouer une berceuse assez longtemps pour pouvoir profiter de l’obscurité de la nuit et disparaître devant le mouvement excessif des navire prend également une autre classe », a-t-il écrit.

Il souligne qu’aucune société humaine n’a encore eu à faire face à la réaction de la planète face aux activités de huit ou neuf milliards de personnes. Il soutient que les gens ne comprendront pas pleinement la montée des inégalités, de la migration ou du nationalisme tant qu’ils n’auront pas placé le changement climatique au centre de leur réflexion et cessé de voir la terre comme une ressource que les humains peuvent utiliser éternellement pour leur bien-être. « Tout d’abord, il est nécessaire de revenir sur terre et de laisser l’écho de l’ethos de la modernisation, qui considère toujours la terre et la nature comme quelque chose d’extérieur, de sauvage, mais toujours conquérable. » ajouter Pensées de Latour Petr Vidomus dans le magazine Finmag.

Selon le sociologue et philosophe français, les êtres naturels devraient également être reconnus comme ayant la capacité de répondre à nos actions. « La science moderne le réfute, lorsqu’elle le conçoit exclusivement comme un objet par lequel l’homme utilise ses outils intellectuels et techniques contre lui-même afin de pouvoir les contrôler et les utiliser à distance de sécurité. » remarqué sur le livre du politologue Pavel Barša au Salon Práva.

Enfin et surtout, Latour avertit que la connaissance scientifique ne changera nos actions que si elle s’incarne dans la culture. « Aucune connaissance établie n’est valable en soi, les faits ne resteront solides que s’il existe une culture partagée, des institutions de confiance, une vie publique et des médias pour les étayer », a-t-il déclaré.

Selon le sociologue Zdeňko Konopásk, le livre Back to Earth, avec son large accent sur la planète entière, ressemble à l’essai de Latour Never Were We Modern. Néanmoins, « on y trouve très peu de ce que Latour comprenait vraiment bien : à savoir, la sociologie des sciences et l’approche sociologique particulière de l’étude empirique de la structure complexe de la réalité pour laquelle cet auteur est célèbre », objecte dans la revue. . Vesmir Konopasek.

Selon lui, on ne peut manquer de remarquer un changement dans cette publication, car l’auteur s’est moins appuyé sur les travaux de la sociologie des sciences, a utilisé des termes tels que « classe dirigeante » et, horrifié par le président américain de l’époque, Trump, « s’est laissé emporté par les formulations pointues qui renversent complètement ce qui est dans Toujours aussi intéressant et important pour Latour : le sens subtil de l’ambiguïté et de la complexité de la configuration », explique Konopásek.

Penseur de l’écologie, de la modernité ou de la religion, Bruno Latour est un humaniste et pluraliste dans l’âme, connu dans le monde entier avant d’être en France. Sa réflexion, ses écrits, continueront de nous inspirator de nouveaux rapports au monde. Reconnaissance de la Nation. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 octobre 2022

Il y a six ans, l’éditeur Tranzit.cz publiait également un comité de textes d’écrivains en tchèque appelé Stopovat a skolad svéty avec Bruno Latour. Il capture sa pensée « de l’étude de la science et de la technologie à une analyse de la nature de la représentation dans l’art et la religion aux textes récents traitant du réchauffement climatique ou de la science et de la politique à l’Anthropocène, lorsque l’humanité était le principal agent géologique sur Terre, » a déclaré l’éditeur.

Le président français Emmanuel Macron sur Twitter estimé Bruno Latour comme une personne « humaniste et pluraliste » mondialement reconnue. Ses pensées et ses écrits continueront d’inspirer, a déclaré Macron. Aussi il a dit Première ministre française Elizabeth Borne.