Gustavo Bolívar veut que Francia Márquez soit la formule de vice-président de Petro.

Le député a suggéré ce jeudi que le chef de quartier soit choisi par Gustavo Petro comme formule de vice-président. Comme il l’a exprimé, changer d’avis sur la stratégie à suivre pour l’élection de la personne chargée d’accompagner les candidats au Pacte d’Histoire.

Via son compte TwitterGustavo Bolívar a misé sa pièce sur Francia Márquez pour qu’elle soit une fois pour toutes la commandante en second dans l’éventuel gouvernement du chef de l’opposition, sur la base du fait que, selon lui, « Aucune femme n’est plus importante dans la politique colombienne. »

Voici le message de Gustavo Bolívar sur la formule Petro :

A l’époque je pensais que Petro ne devait pas proposer de vice-président à la 2e consultation pour qu’il ait une marge de manœuvre pour s’assurer la victoire au premier tour.

Aujourd’hui, je pense qu’il n’y a pas, en ce moment, de femme plus importante dans la politique du Col que Francia Márquez. – Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 17 mars 2022

L’une des principales discussions que le Pacte de l’Histoire a eu récemment est précisément l’élection présidentielle. Alors qu’il était initialement convenu que celui qui obtiendrait le deuxième meilleur vote lors des consultations serait choisi, depuis des mois, il a été question d’avoir une « marge de manœuvre ».

Cette expression ne signifie rien de plus que si un secteur entre dans une coalition, comme le centre, ou un parti, comme les libéraux, son soutien sera négocié avec le vice-président de Petro.

Il restait cependant quelques heures avant la fin du délai imparti par le Greffier pour l’enregistrement des candidats avec leurs formules respectives et, couplé à leurs votes écrasants (783 160), Márquez a commencé à gagner le soutien de secteurs qui ne croyaient pas qu’il avait été élu selon la formule vice-présidentielle.

A propos de sa possible nomination, le dirigeant semble indifférent, lundi dernier il a déclaré : «Cela faisait partie de l’accord qui a été conclu au début du processus. Maintenant, nous examinons si la chose la plus pertinente est dans la formule du vice-président. Nous verrons ce qui est le plus pertinent pour le développement du pays », dit-il à Noticias Caracol.