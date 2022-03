Le candidat à la présidentielle française fait face à des critiques pour un mandat associé aux nationalistes

Les partisans de la théorie du grand échange pensent qu’en Europe, à l’instigation de l’élite dirigeante, il y a eu un échange progressif et ciblé d’Européens indigènes contre des migrants, principalement d’Afrique du Nord et d’autres parties du monde. Cette théorie a été formulée par le philosophe français contemporain Renaud Camus, qui la considérait comme un fait et non comme une théorie. Selon l’AFP, Camus est classé extrême droite.