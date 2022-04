Les enquêteurs russes ont déclaré que deux hélicoptères de combat avec des soldats ukrainiens et des armes d’assaut lourdes étaient « entrés illégalement dans l’espace aérien de la Fédération de Russie ». « Pendant le vol à basse altitude, ils ont effectué au moins six frappes aériennes sur des bâtiments résidentiels dans le village de Klimovo », revendications de l’enquêteur. Six bâtiments auraient été endommagés et sept personnes blessées.

Moscou a précédemment averti que les attaques transfrontalières et le sabotage sur le sol russe pourraient forcer les troupes russes à attaquer le siège ukrainien, y compris à Kiev. Il y a eu plusieurs incidents, par exemple un incendie dans un dépôt de carburant qui s’est produit dans la région de Belgorod début avril.

L’Ukraine a nié toute responsabilité ou n’a fait aucun commentaire sur l’incident. Aujourd’hui, Moscou a été réfuté par le Conseil de sécurité nationale d’Ukraine, affirmant que les forces spéciales de l’ennemi ont commencé à mettre en œuvre des plans d’attaques terroristes dans la région frontalière afin que Moscou puisse inciter à « l’hystérie anti-ukrainienne » en Russie.