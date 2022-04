Duel entre lanternes rouges

Tout au long de son histoire, le football a adopté de nombreuses expressions issues d’autres sports. L’une d’elles, particulièrement connue des cyclistes, est la lanterne rouge et remonte au 19ème siècle, lorsque les gardes des trains gaulois utilisaient des feux rouges pour annoncer le dernier passage du train dans la gare. Quelque chose qui, à l’origine, était transféré au Tour de France pour désigner le coureur le plus lent du peloton à son arrivée sur les Champs-Élysées à Paris et qui, aujourd’hui, sert à parler de toute colista.

Eh bien, ce samedi, à 16h15, Mendizorroza assistera à un duel entre deux lanternes rouges de la plus haute catégorie. D’une part, et agissant en tant que locaux, il y aura le Deportivo Alavés, qui occupe la dernière place du tableau avec 22 points ; et, d’autre part, Rayo Vallecano, dont les résultats les ont montrés comme la pire équipe de la première division – et des cinq grands championnats européens – tout au long de la seconde mi-temps.

Cependant, la situation des deux équipes n’était pas la même. Après une défaite décevante contre Osasuna à El Sadar, l’équipe de babazorro est à sept points de l’immortalité et, comme si la bataille contre les maths n’était pas assez utopique, elle n’a pas non plus de prise sur le football. Une réalité que Julio Velázquez essaierait de changer, mais qui, en regardant les photos du temple de Navarre, ne semble pas une tâche facile.

Surtout, en tenant compte non seulement du faible niveau offert par l’équipe tout au long de la saison, mais aussi de la tendance à la baisse. Car, malgré le fait que le calendrier semble plutôt favorable, la réalité est que les calculs n’ont pas beaucoup de sens lorsqu’ils se basent sur une équipe qui n’a remporté qu’un seul des 19 derniers matches de championnat et qui, en plus, a gagné. écrasé avec presque aucune opposition dans les différentes finales (Elche, Grenade et Osasuna) qu’il a disputées.

Rayo, quant à lui, a disputé 12 matchs sans victoire et, comme mentionné précédemment, est la pire équipe de la seconde mi-temps avec seulement quatre points. Les Madrilènes en ont notamment ajouté deux de moins que Grenade et Alavés (6), contre qui, curieusement, ils ont remporté leur dernière victoire en compétition nationale. Le fait qui s’est produit le 16 décembre au stade Vallecas, où Javi Calleja a dirigé l’avant-dernier match à la tête du banc Gasteiz.

Or, si la composition des équipes marginales est très inquiétante, leur situation en qualification, du moins pour l’instant, ne l’est pas tant. Et que, grâce à une première mi-temps spectaculaire – au cours de laquelle il a concouru pour les places en Ligue des champions et, également, s’est classé en demi-finale de la Coupe –, rayista a un avantage respectable de six points (34). à Cadix, qui a fermé la zone de relégation avec 28 et avec seulement sept matchs à jouer avant la fermeture du rideau.

DERNIÈRE CHANCE Ainsi, le match auquel les deux équipes seront confrontées au Paseo de Cervantes est sur l’égalité des chances. Pendant ce temps il Glorieux Il a besoin de gagner pour accélérer ses options pour continuer dans l’élite et se rendre à Majorque avec quelques arguments en sa faveur, les rousses chercheront une victoire qui leur permettra de briser leur séquence de défaites et, en plus, de prendre un proche – certain pas vers l’immortalité. Un objectif que, bien sûr, ils auraient atteint beaucoup plus tôt si le sport supplémentaire n’avait pas émergé lorsque les fans et l’équipe avaient un moment vide.