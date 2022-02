Graphismes pour les stars du sport d’Andosilla

Titre Twitter de Pep Guardiolaaperçu du match Nikola Karabatic en handball européen ou en combat Conor Mc Gregor contre Khabib pour la BBC sont quelques-uns des design par Aaron Martín Altozano (Andosilla, 06/11/1994).

ce navarro dédié à la réalisation de tous ces types de conceptions depuis sa maison à Andosillaavec un dévouement particulier pour eux de jour de match (jour de match) joueur de football. Voici comment Martín, entraîneur de handball à River Ega, le résume ses deux passions : le design et le sport. Certaines de ses œuvres sont téléchargées sur son profil Instagram @asportsdesgins.

Son premier contact avec le design a été une bénédiction à la ligue de football virtuelle : « Chacun avait un avatar, ou une signature comme on l’appelait à l’époque, qui était une conception de joueur. J’ai commencé à utiliser Photoshop à cette époque. Il a fait un petit autographe pour un forum de football et c’est là que les problèmes ont commencé. » 16 ans.

Il a poursuivi sa passion en obtenant un diplôme supérieur en design graphique publicitaire à Corella, puis en s’inscrivant à un diplôme en design de produits à Logroño. « Dans la course je me dégage un peu du thème sportif et ne fait pas grand chose. Il a étudié et entraîné l’équipe de handball. J’ai commencé à travailler pour une imprimerie à San Adrián, LiberGrafic. »

A cette époque, je travaillais sur des dessins pour Rubén Azcona (un footballeur d’Osasuna Promesas de Andosilla) et Sergio Gomez, équipe de jeunes de Barcelone et cousin d’Aarón Martín. « Je suis plutôt handballeur. L’un des premiers designs est allé à Eduardo Gurbindo et Diego Simonet pour la Ligue des champions en 2018. Je poste tous les dessins. Montpellier a gagné, Simonet a été sélectionné comme MVP et il m’a demandé de lui faire un dessin à télécharger sur son réseau social. C’était une première conception solide », se souvient-il.

confinement : tournant

Mais la vraie balle l’a frappé en confinement, avoir du temps et être chez soi. « Ce Borussia Dortmund Il avait une section vendredi où il a téléchargé un dessin d’un fan sur son réseau social. Ils en ont publié un de Jadon Sancho et un autre de Matt HummelsUne chose similaire s’est produite avec Manchester City et les conceptions Sterling. « Le point culminant final est le dessin de Rubén García qui apparaît sur son profil. En conséquence, de nombreuses entreprises m’ont contacté et Je dois être indépendant car ils me demandent beaucoup de travail. Une série de clients importants sont apparus et j’étais toujours là », se souvient-il.

« Le confinement a été un tournant », se souvient-il. Il travaille actuellement à temps partiel car il est indépendant afin de pouvoir consacrer du temps à ses créations. « J’ai travaillé huit heures, en coaching et en conception. C’était assez stressant. Maintenant, j’ai mieux géré ma vie et je travaille moins. j’ai plus de temps pour moi« , raconte les changements que sa vie lui a apportés cette année.

Elle a deux clients réguliers : les agences SEG et Keroumac. Le premier est néerlandais, tandis que le second est valencien. Les deux représentent des joueurs de football et c’est là qu’Aarón Martín entre en jeu. Il travaille également pour MediaBase Sports en faisant des graphismes pour des joueurs comme Youri Berchiche ou William Carvalho; et Wasserman, où il a des clients comme Fede Valverde, Grimaldo ou Sandro Ramirez.

« La plupart du temps, on me demande de concevoir des histoires de joueurs qui racontent à leurs fans où ils jouent, contre qui et à quelle heure. Une semaine, j’ai pu faire 30 designs pour les premier et deuxième joueurs« , a déclaré le designer navarrais. il y a 15 ans aujourd’hui: « Il y a beaucoup de joueurs étrangers. Les Néerlandais jouent en Bundesliga, Premier, championnat belge. » Quelques jeunes footballeurs prometteurs comme Solomon Bonnah (Leipzig), Youri Roeger et Youri Bass (Ajax B), ou Tyler Morton (Liverpool).

« Après le confinement j’ai dû me mettre à mon compte car il m’a demandé de faire beaucoup de travail »

Il y a aussi de la place pour les entraîneurs d’élite. « L’un des plus spéciaux et je continue de travailler avec lui à chaque fois qu’il me le demande, c’est Pep Guardiola. Ses en-têtes de médias sociaux, sa conception d’avant-match, ses réalisations comme 300 victoires de City et ses mises à jour. »

Le travail d’Aarón Martín a généralement de courts trajets à travers les réseaux sociaux parce que se concentre sur les histoires Instagram mortelles, qui ne durent que 24 heures sur le profil. « Il est très difficile pour les joueurs de télécharger des conceptions sur leurs murs (postes de profil fixes). Cette conception ils sont plus volatils parce qu’ils le téléchargent dans leurs histoires et. je me spécialise dans conception verticale de jour de match Sur Instagram. Les agences montent généralement jusqu’à leurs murs », détaille andosillano.

Photoshop est son principal allié : « Je me consacre beaucoup à conception statique fait avec Photoshop. J’en avais également fini avec After Effects lorsqu’on m’a demandé de concevoir une animation. Parfois, on me demande un logo et j’utilise Illustrator. »

Aarón, un Osasunis déclaré, a travaillé pour les joueurs du club rojillo. « La première agence pour laquelle j’ai travaillé était Global Ases, qui possède Unai García et Oier. J’ai commencé à faire des dessins pour eux. » Même s’il regrette que le capitaine rouge « n’ait pas de réseau social et que seule une agence les publie ». À l’occasion, il réalise aussi des dessins pour Aridane et Manu Sánchez.

Avec Rubén García ont également entretenu une relation devenu designer l’année dernière Guasones, équipe e-Sports. « Il a publié l’un des dessins que j’ai faits et c’est de là que viennent beaucoup de gens. Travailler pour Jokers c’est quelque chose de bien. c’est une découverte le monde de l’e-Sport alors qu’il explose et que la conception graphique est soignée« .

Il n’a pas caché que l’un de ses rêves était de travailler pour Osasuna. « Être membre et Navarra, pour créer des designs pour toute la saison provenant de jour de match. Comme beaucoup d’équipes. Ce sera mon objectif plus que n’importe quel joueur en particulier. »

« Je ne peux pas dire le nombre de joueurs que j’ai conçus etEntre Premier et Deuxième, ligue étrangère€ Plus de 50 assurances »montre Martin.

Tout n’est pas football : le handball et la BBC

Dans le cas du handball, contact plus étroit. « Ils me disent de temps en temps, ce n’est pas réglé. Aux derniers Jeux olympiques, j’ai fait tous les dessins Alex Dujshebaev. j’ai fait des travaux pour Gonzalo Pérez de Vargas et Viran Morros dans certains Champions ». Aussi au revoir Julen Aguinagalde de Kielce langue allemande Joan Canellas.

La dernière fois qu’il a servi, c’était une star française, Nikola Karabatic: « J’ai fait quelque chose ensemble et J’ai suggéré s’il voulait que je fasse un design pour chaque jeu européen et il a dit pas de problème. Il valorise ces choses. Est fissuré ».

Il a non seulement réalisé des graphismes pour l’agence et les athlètes, mais aussi pour le support de communication de sa stature. Bbc: « Un homme anglophone m’a parlé sur Instagram, qui vient de la BBC. Il aime mes créations et veut que je travaille avec lui sur le projet Conor McGregor pour chacun de ses combats MMA.. J’ai été surpris qu’il ait vu mon design et ait demandé aux designers en Angleterre. je panique« .

« J’ai commencé le design à partir de zéro, je peux dire que chacun est différent »

À partir de ce projet, il a travaillé sur d’autres charts pour des chaînes publiques britanniques. « J’en ai fait un pour annoncer un accord avec Bellator MMA pour diffuser le combat. Le dernier est pour un documentaire sur Macclesfield, un club de football« .

Un autre des travaux les plus étranges qu’on lui a demandé de faire concerne le basket-ball. « J’ai été chargé de mettre des affiches avec des phrases motivant les joueurs du Real Madrid à mettre dans sa salle de gym à domicile« .

L’une des créations les plus récentes qu’il a faites était pour l’école de tennis GTennis, dont Paula Badosa est membre. « Ils m’ont confié le design alors qu’il était dans le top 5 du classement mondial. Il l’a commenté et a adoré. »

Originalité dans la conception : modèles à partir de zéro

L’été dernier, il a pu travailler avec Comité olympique espagnol (COE) dans les mois précédant les Jeux olympiques de Tokyo. « Je conçois pour des comptes à rebours ou des styles » d’athlètes cachés « . Ces choses sont très volatiles », explique-t-il.

Football, handball, tennis, basket, MMA€ et maintenant vélo. Agent SEC Là où il travaille, il a une section cyclisme avec les coureurs Fabio Jakobsen, Michael Storer ou encore Wout Poels, pour qui il commencera à dessiner.

La plupart de ces graphiques sont du même style, les exigences sont donc élevées pour ne pas les répéter. « Je n’utilise pas de modèles pour changer simplement les joueurs, les boucliers d’équipe et c’est tout. Je pars de zéro pour chaque design. J’ai mon style et ils se ressemblent tous en général, mais chaque design que je peux dire est différent« . Cherchez l’inspiration auprès d’autres designers dans un monde où « il y a beaucoup de concurrence. N’importe qui peut utiliser Photoshop sur son ordinateur et il y a beaucoup de gens qui aiment le sport. »

« J’ai été touché lorsqu’ils m’ont demandé de concevoir des adieux à Barcelone pour des personnalités comme Raúl Entrerríos, Sorhaindoo, David Barrufet et Xavi Pascual »

Si vous devez choisir conception spéciale sans aucun doute. « Gonzalo Pérez de Vargas m’a parlé », se souvient-il. Le gardien de Barcelone et l’équipe d’Espagne lui ont demandé la saison dernière « quelques dessins » Adieu à Raúl Entrerríos, Cedric Sorhaindoo, David Barrufet (ancien entraîneur de handball) et Xavi Pascual (ancien entraîneur). C’est un détail que l’équipe veut lui donner lors d’un repas ». C’est quelque chose d’incroyable pour un fan de handball comme Aarón : « Je suis touché car ce sont des gens que j’ai suivi toute ma vie et ce sont des références« .

Et tous ces dessins sont faits d’Andosilla. « J’ai créé un petit bureau dans une pièce de la maison. Ils m’ont suggéré d’aller travailler à Madrid, mais je n’ai pas eu àCependant, il a plaisanté en disant que « la fibre est encore un peu mauvaise ». Aarón Martín elle est heureuse à la maisonoù il a combiné sa passion pour le design et le sport.