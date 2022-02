Ferrari se bat pour le titre ? Arnoux pessimiste : l’équipe rouge a un handicap, et les pilotes ne sont pas impliqués – 2022

René Arnouxancien pilote Ferrariparler au micro de Gazzetta dello Sport d’avoir son avis sur Red en vue de la saison 2022 de Formule 1. Le Français s’est dit assez pessimiste sur les chances de succès de Maranello pour des raisons bien précises.

Ci-dessous un bref extrait de la déclaration.

Les mots de René Arnoux sur Ferrari

Voici un court extrait de ce que l’ancien pilote transalpin a dit au micro de Rosea chez Ferrari :

« Je ne le vois pas bien, car les gens qui fabriquent les voitures n’ont pas changé. Chez Ferrari, nous sommes en retard depuis de nombreuses années en termes de technologie. Les pilotes sont bons, tous les deux au meilleur niveau. »

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Programme d’essais hivernaux à Barcelone et à Bahreïn

Barcelone : 23 – 25 février

L’équipe aura la première occasion d’examiner la qualité du forfait 2022 sur le circuit de Montmel. Malheureusement pour les fans, il n’est pas possible de garantir une couverture télévisée en direct de l’événement, ou une couverture de style course, ou en direct en temps réel. Cependant, à la fin de chaque journée, la meilleure référence chronométrique sera publiée.

Bahreïn : 10 – 12 mars

En revanche, une bonne nouvelle concernant les activités du circuit de Sakhir. Les fans pourront venir sur la piste pour observer les voitures en direct et en direct et des retransmissions en direct seront également garanties. Plus d’informations sur la couverture de l’événement seront fournies ultérieurement.