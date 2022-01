Google Pay : économisez, payez, gérez

Google Pay est un moyen sûr, simple et utile de gérer votre argent, vous donnant une image plus claire de vos dépenses et de vos économies :– Payez à votre endroit préféré– Envoyez et recevez de l’argent instantanément– Obtenez des récompenses pour les paiements quotidiens– Comprendre vos dépenses et améliorer votre santé financière

EFFECTUER DES PAIEMENTS RAPIDES ET FACILES

Envoyer et recevoir de l’argent

+ Transférez facilement de l’argent à vos amis et à votre famille en toute sécurité

+ Créez des groupes pour envoyer et recevoir de l’argent pour des choses comme le voyage, le dîner, les factures, le loyer et plus encore. Google Pay vous aidera même à calculer qui doit quoi.

+ Transfert d’argent instantané et gratuit avec solde Google Pay. Il n’y a pas de frais si vous utilisez ACH pour retirer des fonds

Votre co-paiement reste avec le groupe

+ Lorsque vous envoyez un paiement avec Google Pay, le paiement restera entre vous et vos amis. Seules les personnes impliquées dans la transaction le verront.

Payez sans contact

+ Payez avec votre téléphone partout où les paiements sans contact sont acceptés. Il suffit de l’ouvrir, de le tenir devant le lecteur et de partir.

Connectez-vous avec vos entreprises préférées et découvrez-en de nouvelles

+ Voir les entreprises où vous utilisez Google Pay lorsque vous ouvrez l’application. Accédez instantanément à vos transactions, cartes de fidélité et activez des offres.

Trouvez le restaurant le plus proche et commandez de la nourriture

+ Pas besoin de basculer entre différentes applications de livraison. Parcourez les restaurants, consultez les menus et commandez des plats à emporter ou à livrer en quelques clics.

Alimentez votre prochaine aventure

+ Trouvez la station-service la plus proche, consultez les prix et payez le carburant directement depuis l’application.

Promenez-vous avec votre téléphone

+ Payez sans contact pour les déplacements en transport en commun, le cas échéant. Ajoutez simplement un laissez-passer ou préparez une carte, puis utilisez votre téléphone pour conduire.

Shopping en ligne

+ Utilisez Google Pay pour des paiements rapides et sécurisés lorsque vous magasinez sur des sites Web et des applications.

ORGANISEZ ET COMPRENEZ VOTRE ARGENT

Gérez votre argent

+ Affichez les soldes totaux de tous vos comptes éligibles dans une seule application de paiement, de sorte que vous saurez toujours exactement ce qui entre et ce qui sort.

+ Recevez des rappels sur les paiements de factures à venir.

Maîtrisez vos dépenses

+ Obtenez des résumés hebdomadaires, suivez les tendances au fil du temps et voyez ce que vous avez dépensé pour chaque entreprise.

Toutes vos transactions, toutes ensemble

+ Avec votre permission, vous pouvez voir l’activité des comptes que vous avez liés. Importez des reçus depuis Gmail et Google Photos, puis recherchez simplement l’un d’entre eux.

ÉCONOMISEZ ET GROS VOTRE ARGENT

Obtenez des récompenses que vous pouvez utiliser immédiatement

+ Gagnez du cashback pour des choses comme payer et parrainer des amis. Tout l’argent que vous recevez ira directement sur votre solde afin que vous puissiez l’utiliser instantanément.

Cashback doublé

+ Activez les offres et obtenez une remise en argent pour les utiliser, que vous utilisiez Google Pay ou votre carte en plastique. Encore mieux : obtenez le double des récompenses lorsque vous échangez contre une carte de crédit avec remise en argent.

La fidélité simplifiée

+ Fini les formulaires d’inscription ou les cartes perforées. Inscrivez-vous facilement aux programmes de fidélité et de récompenses depuis l’application, puis laissez Google Pay appliquer automatiquement les points et les avantages.

️ PLUS SÛR AVEC GOOGLE

Authentification pour chaque paiement

+ Vous devez utiliser votre empreinte digitale, votre schéma, votre code PIN ou votre visage pour vérifier votre identité chaque fois que vous ouvrez l’application ou effectuez un paiement – vous seul pouvez payer ou envoyer de l’argent

Sécurisation de vos informations personnelles

+ Essayez une expérience plus personnalisée pour voir les offres les plus pertinentes du magasin et obtenir des recommandations sur la façon d’économiser. Activez-le ou désactivez-le à tout moment.

+ Gérer et contrôler la personnalisation et d’autres paramètres de confidentialité tels que les préférences de localisation et la synchronisation des contacts à partir des paramètres

Votre carte est cryptée

+ Lorsque vous payez sans numéraire avec votre téléphone Android, Google Pay partage avec l’entreprise un numéro de compte virtuel unique au lieu de votre numéro de carte réel, ce qui protège vos informations de paiement

Vous avez encore des questions ? Accédez à https://support.google.com/googlepay