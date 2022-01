L’acteur français Gaspard Ulliel, lauréat de deux César, décède après un accident de ski

L’acteur français Gaspard Ulliel grièvement blessé dans un accident de ski (Reuters)

L’acteur français Gaspard Ulliel, lauréat de deux César et surtout connu pour ses interprétations dans « Saint Laurent » ou « Hannibal, l’origine du mal », est décédé ce mercredi à l’âge de 37 ans., un jour après avoir souffert un grave accident de ski qui l’a laissé hospitalisé dans un état de gravité maximaleconfirme la presse française.

La chaîne de télévision BFM, qui a annoncé la nouvelle, a confirmé que le double vainqueur du César n’avait pas pu se remettre de sa blessure. grave blessure à la tête subie mardi après une collision avec un autre skieur à la gare de La Roshire, dans les Alpes françaises. Il a été transporté en hélicoptère au CHU de Grenoble.

Le parquet d’Albertville a ouvert une enquête pour faire la lumière.

Jean Castex, Premier ministre français, s’est rendu sur son compte Twitter officiel pour pleurer la perte de l’artiste. « Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aiment à la folie. A partir de maintenant, nous verrons avec nos cœurs dans les poings serrés son apparence la plus belle et la plus spéciale », a-t-il écrit.

Dans une brève déclaration aux médias, son agent a confirmé qu’Ulliel est décédé ce mercredi. »victime d’un accident de ski lorsqu’il s’adonne à l’une de ses grandes passions sur la piste bleue, nom donné à ceux qui sont de niveau bas ou intermédiaire.

Gaspard Ulliel (Reuters)

Le traducteur a eu un accident mardi à la station de La Rosire, en Savoie, dont la cause n’a pas été élucidée, bien que l’impact se soit produit lorsqu’il est entré en collision avec un autre skieur, a indiqué mercredi la chaîne de télévision BFM et ils en ont confirmé d’autres. les médias locaux.

Fils de deux stylistes, Ulliel débute sa carrière d’acteur à la télévision en 1997, avec « Mission protection rapprochée » et plusieurs courts métrages. Quatre ans plus tard, en 2001, il fait partie du casting de « Le Pacte des loups », un film auquel participent Monica Bellucci et Vincent Cassel, réalisé par Christophe Gans.

Gaspard Ulliel et Cannes (Reuters)

L’acteur est le père d’un fils de six ans avec le mannequin Gaëlle Pietri, qui a partagé il y a quelques jours une photo sur Instagram en train de skier avec la petite.

Né en 1984, le traducteur s’est fait connaître à 19 ans dans le film « Les garés », avec Emmanuelle Béart, et peu après avec Audrey Tautou dans « Long dimanche de séduction » de Jean-Pierre Jeunet, qui lui a valu le César. pour la meilleure révélation d’acteur à 21 ans.

Il remporte à nouveau le César en 2017, dans la catégorie meilleur acteur, pour sa prestation dans le film « Ce n’est que la fin du monde », du Canada Xavier Dolan.

Il est l’un des acteurs français à la plus longue carrière internationale, grâce à des films comme « Hannibal, l’origine du mal », dans lequel il incarne le tueur Hannibal Lecter dans sa jeunesse, incarné auparavant dans la trilogie des années 90 d’Anthony Hopkins. La série Marvel attend sa sortie « Chevalier de la Lune », auquel il participe.

(Avec les informations de l’EFE)

CONTINUER LA LECTURE:

Gaspard Ulliel à 37 ans, traducteur de « Hannibal : l’origine du mal » et prochaine star de « Moon Knight »