Gloss : Opportunité de changer d’éducation. À présent

Vous l’avez peut-être remarqué – le ministère de l’Éducation a lancé l’idée de réviser le programme-cadre d’éducation (que vous connaissez mieux en tant que RVP) pour les écoles primaires. Bien sûr, un certain nombre de stratégies, d’analyses, de recommandations de groupes d’experts et d’autres documents différents ont été publiés.

Tous ont pour la plupart des fonctions déclaratives, ils décrivent donc « seulement » ce qui pourrait être fait. Et leurs véritables projections dans la réalité échouent souvent avant même de commencer. Parfois parce que les ministres changent et que les priorités diffèrent de la direction fixée, parfois parce que des changements complets se perdent dans la confusion de la lutte contre les incendies aigus.

Mais une dernière chose est importante – vous pouvez enfin essayer de changer vous-même le système obsolète. Le ministère recueille les commentaires de chacun. Alors maintenant, vous avez une occasion unique de demander à vos enfants ce qui les dérange et ce qu’ils manquent à l’école et d’aider à changer cela pour le mieux.

Par exemple, je pense que le document proposé résout très bien quelque chose, par exemple mettre l’accent sur l’hygiène psychologique et le bien-être des élèves ou réduire de manière disproportionnée les charges de travail du programme. Et quelque chose de stupide encore – par exemple, le problème de l’enseignement de l’éducation aux médias, qui est maintenant fragmenté en tant de matières qui ne sont souvent pas enseignées du tout ; et cela s’avère être un problème de plus en plus important. Ou pas du tout soutenir le gouvernement étudiant dans le cadre du programme d’éducation civique. En même temps, je considérerais les deux sujets comme suffisamment importants pour être laissés entièrement à la discrétion de l’école.