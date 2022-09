Emmanuel, parle à Poutine, laisse-le arrêter, Zelensky a supplié Macron le jour où l’invasion russe a commencé

«Je pense, Emmanuel, qu’il est très important pour vous de parler à Poutine et de former une coalition anti-guerre en Occident. Nous pensons que les dirigeants européens et (le président américain Joe) Biden peuvent se réunir et demander à Poutine d’arrêter. Il vous écoutera », a ajouté Zelenskyj. C’est là que la vidéo se termine.