Giroud et Mbappé. Deux hommes dont les Marocains rêvent la nuit

Le tableau des buteurs de la Coupe du monde Qatar 2022 avant la deuxième demi-finale au Qatar ressemble à ceci : Kylian Mbappé cinq buts, Lionel Messi cinq et Olivier Giroud quatre.

La présence des deux Français à leur apogée parle d’elle-même – les champions en titre ont une immense puissance de feu à cet égard. Ils sont si forts qu’ils sont clairement les favoris dans l’attaque contre l’or.

Attraction opposée

Ils sont séparés par plus de huit ans. Ils ne diffèrent pas seulement sur le terrain, lorsque Giroud est le prototype d’un attaquant tardif, le marteau qui envoie chaque balle qui vole dans la surface de réparation vers le but, tandis que Mbappé donne un coup de pied à sa moto, dépasse tout le monde puis frappe la balle et que rabaisse le gardien adverse, mais aussi humainement et dans son caractère.

Le barbu de trente-six ans est un symbole français classique de la période Belle Époque (la belle époque du début du XXe siècle), originaire de Chambéry, la métropole historique du département de la Savoie qui compte 60 000 habitants. .

Demi-finale #2 : France-Maroc

Il est le seul membre de l’équipe de France à être titulaire d’un baccalauréat, ayant étudié le marketing et la gestion du sport à l’Université de Grenoble. D’où son surnom de la Tête (la tête), c’est-à-dire qu’il ne peut pas envoyer une balle haute dans le but avec son front, bien qu’il en soit également un champion. Il n’est entré dans l’équipe nationale qu’à l’âge de 25 ans, jusque-là il préférait étudier.

Sa compagne est née à Paris, son père Wilfried est camerounais, il est entraîneur de football et en tant qu’agent représente son fils sur plusieurs dossiers, sa mère Fayza Lamari a des racines algériennes et joue au handball de compétition.

Cependant, cela fonctionne bien pour eux. « Je suis très content qu’il y ait un axe classique dans l’équipe, c’est-à-dire briser les défenses et marquer des buts », a salué son coéquipier d’une manière différente. « Kylian est un excellent footballeur, en plus, un super garçon, toujours souriant, qui donne de la bonne humeur », ont été les éloges de l’autre partie.

Entraîneur satisfait

L’entraîneur Didier Deschamps est très satisfait de ce partenariat mutuellement bénéfique. Lorsque le Ballon d’Or lui a été perdu sur blessure, le célèbre tireur Karim Benzema ne s’est pas trop plaint, il savait qu’il avait un remplaçant. « On peut compter sur Olivier. Dans tous les sens », a-t-il misé sur Giroud, sachant aussi que, compte tenu de son intelligence, il l’aiderait aussi beaucoup dans les relations de vestiaire.

C’est pourquoi cela ne le dérange pas du tout que Mbappé, malgré son statut de plus grande star de l’équipe et que tout le monde dépende de lui, ne soit pas beaucoup entendu dans le vestiaire. « Kylian parle avec ses pieds et parle bien », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France, presque poétiquement. Il ne pouvait pas laisser passer. « Même lorsqu’il n’est pas de bonne humeur, il peut changer les choses », dit-il à propos de sa capacité à se démarquer dans les moments difficiles. « Il n’y a pas de formule magique pour l’arrêter », a déploré l’entraîneur polonais Czeslaw Michniewicz après la dernière défaite de son équipe en 16es de finale.

Dans le même temps, la France a déjà joué dans une formation similaire lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où Giroud n’a marqué aucun but, n’envoyant même pas un tir direct au but. Bilan honteux pour un attaquant. « Mais il travaille beaucoup pour l’équipe », s’est défendu l’entraîneur Deschamps.

Il a également marqué au Qatar. « Même si Kylian peut décider du jeu tout seul, il accueille un attaquant de soutien comme Olivier », a souligné Deschamps à propos de leur partenariat.

Comme Koller et Baros

Même l’équipe nationale tchèque peut se vanter d’avoir un duo offensif similaire. Il se composait de Jan Koller, haut de 202 centimètres, connu sous le nom de Dino (dinosaure), et de l’agile Milan Baroš. Ils ont entraîné ensemble à l’Euro 2004 au Portugal, où l’équipe tchèque a remporté la médaille de bronze. Malheureusement, les blessures des deux – Koller pendant le championnat – les ont empêchés de faire leur seule apparition aux Championnats du monde 2006 en Allemagne.

« C’est un partenaire idéal », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale tchèque, Jaroslav Šilhavý. « L’un pour la contre-attaque, rapide, technique, fort en tête-à-tête, l’autre explicitement pour l’arrivée », telle est la marque de fabrique du duo tchèque déjà emblématique.

En tant qu’ancien stoppeur, il sait à quel point il est difficile d’entretenir un partenaire comme ça. « Il y a deux problèmes et chacun est différent », songe-t-il. Cependant, en tant qu’entraîneur, il ne serait que ravi d’un tel choix. « L’un pour les compteurs, l’autre pour les blocs serrés qui doivent être cassés », il leur trouve une utilité. Dans le même temps, certaines équipes jouent sans attaquants classiques, comme les Espagnols. « Mais je ne le veux pas », Šilhavy a écarté cette possibilité.

Il n’a eu que des mots d’admiration pour le couple français. « Giroud a mûri, il a de la personnalité », a déclaré le meilleur buteur de l’histoire de France. « Il trouvera une place. C’est comme le but contre l’Angleterre : tu le marques, il tressaille, puis encore, il fait deux pas en avant et voilà ! » L’entraîneur tchèque décrit son coup gagnant.

Selon lui, le tenant du titre a un gros avantage en cassant ce modèle traditionnel. « Mbappé n’est pas seulement un sprinter classique, c’est aussi un finisseur dans la surface », a déclaré Šilhavý. « Et puis il y a Griezmann, le meilleur buteur de l’équipe depuis plusieurs années », a ajouté un autre tireur.

La France a beaucoup d’options.

Qui battra le record

Giroud est entré dans l’histoire de l’équipe de France avec une pause remarquable : il a marqué son 53e but international contre l’Angleterre, échappant au légendaire Thierry Henry. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision TF1, il a évoqué « une immense fierté » et « un rêve de gosse ». « J’espère que je continuerai à marquer des points pour aller le plus loin possible », se projette-t-il aussi devant.

Histoires de l’histoire de la Coupe du monde La politique n’a pas sa place dans le football, dit l’ancienne règle. C’était vraiment un vœu pieux. Seznam Zprávy présente une série de l’histoire de tous les championnats du monde de football de 1930 à nos jours.

Cependant, en ce qui concerne son record, il n’a pas la confiance nécessaire pour le garder longtemps. Il s’est dit que si quelque chose d’extraordinaire ne se produisait pas, son partenaire actuel, qui avait huit ans de moins que lui, le remplacerait. A moins de vingt-quatre ans, c’est-à-dire à un âge où Giroud n’écoute que l’hymne national français à la télévision, il compte déjà 33 succès précis.

Après avoir célébré le record de buts de Giroud, l’entraîneur Deschamps a clairement indiqué qui sera le meilleur de la catégorie dans un avenir proche. « J’ai félicité Olivier pour le record, mais je vois un garçon qui va le battre », s’est-il tourné vers Mbappé.