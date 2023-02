L’actuel directeur du musée doit être un expert en tout, déclare le nouveau directeur de la National Gallery

Comment avez-vous découvert le processus de sélection pour le poste de directeur général de la Galerie nationale de Prague et qu’est-ce qui vous a attiré ?

Lorsque le concours a été annoncé en avril de cette année, j’étais si heureux parce que je remplissais toutes les conditions. Dans le monde de l’art et des musées, l’actualité « va à la vitesse de la lumière ». J’avais déjà entendu des rumeurs de plusieurs sources selon lesquelles il pourrait y avoir une concurrence internationale pour ce poste, mais après le déclenchement de la pandémie, tout semblait être annulé, donc je suis content que ce ne soit pas le cas.

J’aime que la documentation requise des candidats soit clairement présentée et que les candidats doivent se limiter à cinq pages de vision et deux pages de lettre de motivation. C’est-à-dire que l’idée du candidat doit être pertinente et pertinente, et c’est de cette façon qui me convient le mieux. Au début, les 20 minutes allouées à la présentation, au cours desquelles je me présentais et répondais aux questions des juges, semblaient insuffisantes. Mais maintenant, je comprends la raison derrière cela et je suis d’accord avec cet arrangement et le recommande à tout le monde.

La National Gallery possède une collection d’importance européenne unique et diversifiée, et ce fait m’a séduit dès le départ. J’ai été formé dans le paradigme selon lequel un scientifique doit être orienté vers l’humanité