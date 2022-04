Girls in ICT Day, le numérique n’est pas un secteur pour les femmes – Société & Droits

Le 28 avril, la « Journée des filles dans les TIC » est célébrée, une journée mondiale promue par les Nations Unies pour sensibiliser au thème écart entre les hommes et les femmes dans le secteur de la technologie. L’écart est encore assez important aujourd’hui et ne montre aucun signe de diminution depuis de nombreuses années : selon les dernières données d’Eurostat, l’Italie est le dernier cinquième en termes de pourcentage de femmes travaillant dans le secteur des TIC avec 16% et seules la Pologne (15%), la Hongrie (12%), Malte (11%) et la République tchèque (10%) ont fait moins bien. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les pays les plus vertueux de ce classement particulier sont la Bulgarie (28%), la Grèce (26%) et la Roumanie (toujours 26%) : la France et l’Espagne se situent légèrement au-dessus de la moyenne européenne (19%) avec 20 % alors que l’Allemagne n’atteint pas 18 %. Mais ce n’est pas tout, car un écart de rémunération important entre les sexes s’ajoute à cela : selon le Women in Digital Scoreboard 2021 publié par la Commission européenne, en Italie, à travail égal, les hommes gagnent 16% de plus que les femmes. Le pourcentage en Europe n’est guère meilleur : comme mentionné, seuls 19 % des spécialistes travaillant dans les TIC sont des femmes et environ un tiers des diplômés dans les disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) sont des femmes.

En Europe, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’élève à 19 % et, selon les calculs du réseau international WomenTech, il faudra près de 134 ans pour parvenir à une situation d’égalité salariale.

Le sujet devient encore plus important en termes de métiers émergents. Le manque de représentation des femmes n’augure certainement rien de bon pour l’avenir. Dans le cloud computing, par exemple, seuls 12 % des professionnels sont des femmes. Dans les rôles liés à l’ingénierie, tels que l’analyse de données et l’intelligence artificielle, les chiffres sont respectivement de 15 % et 26 %. D’où la mobilisation dans de nombreuses universités italiennes – Turin, Milan, Palerme, Rome – des ‘Coding Girls’ de la Fondation Mondo Digitale pour promouvoir les matières Stem auprès des femmes.

Et dire que l’histoire a effectivement commencé de la meilleure des manières. Le premier programmeur de l’histoire des ordinateurs était une femme: en 1843 Ada Lovelace fut la première à développer un algorithme destiné à être traité par un moteur analytique capable de générer des nombres de Bernoulli. Après plus de 170 ans, la relation de travail entre les femmes et la technologie ne suit pas les traces des mathématiciens britanniques.

En Italie, plusieurs entreprises tentent d’inverser la tendance comme Primeur Group, la multinationale italienne leader de l’intégration de données : « Depuis 2021, nous avons employé plus de 50 profils, dont 40 % de femmes : nous voulons réduire l’écart hommes-femmes et être un exemple pour le secteur », a expliqué Maria Letizia Manfredi, DRH