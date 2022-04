La police s’occupera de Pandora Papers. La procédure à l’époque n’était pas adaptée, a admis Babi

Le Centre national contre le crime organisé traitera les informations des Pandora Papers, qui concernent le Premier ministre Pig et d’autres citoyens tchèques. Le site Investigace.cz a écrit dimanche que Babi avait envoyé près de 400 millions de couronnes par l’intermédiaire de ses entreprises du paradis fiscal, auxquelles il a ensuite acheté des biens immobiliers sur la Côte d’Azur, dont le château Bigaud. Babi a admis que la procédure à l’époque n’était pas adaptée aux politiciens.

Le Premier ministre a écarté tout doute sur l’achat, affirmant qu’il avait contracté le prêt il y a 12 ans, qui était taxé. Il a admis que la procédure à l’époque n’était pas adaptée aux politiciens, mais il n’était pas entré en politique à l’époque, a-t-il déclaré à la télévision tchèque. Selon Investigation.cz Les cochons il envisageait un stratagème avec une société offshore l’année dernière.

« Le Centre national contre le crime organisé de la police criminelle et du service d’enquête traitera de cette question, non seulement en ce qui concerne le Premier ministre de la République tchèque, mais également tous les citoyens tchèques enregistrés dans l’affaire dite des Pandora Papers », a déclaré Jaroslav Ibehej. , porte-parole du Centre national de lutte contre le crime organisé. Selon lui, le siège social ne fournira pas plus d’informations pour l’instant.

Selon Investigace.cz, le Bureau d’analyse financière, qui relève du ministère des Finances dirigé par le ministre de YES ces dernières années, peut avoir des documents pour des transactions suspectes à partir de 2016. Le bureau a déclaré lundi qu’il ne pouvait pas commenter des sujets ou des cas spécifiques en raison de la confidentialité.

« Laissez la police enquêter, cela se terminera de la même manière qu’une caution », a déclaré Babi lors d’un débat sur le serveur iDnes.cz, faisant référence à l’affaire de quatre ans. Il s’agit de savoir s’il a assez d’argent pour acheter les obligations d’Agrofert. « Je ne possède rien à l’étranger, je ne possède aucun bien immobilier en France. J’ai envoyé l’argent d’une banque tchèque sous forme de prêt, il a été taxé et l’argent m’a été restitué avant que je ne me lance en politique », a déclaré le Premier ministre. mentionné. débat IDNES.

Grand-mère refuse de faire quoi que ce soit d’illégal dans l’affaire Pandora Papers. Il a considéré les informations publiées comme une tentative de se rabaisser et d’influencer les élections parlementaires qui auront lieu le week-end prochain. Server Investigace.cz soutient que plus de 600 journalistes du monde entier travaillant sur le projet Pandora Papers doivent s’entendre sur une date de publication. Par exemple, la Süddeutsche Zeitung, Le Monde, les télévisions allemandes GDR et ARD, la BBC britannique ou le quotidien américain Washington Post y travaillent ensemble.

Contrairement à l’argument selon lequel des centaines de journalistes du monde entier sont impliqués dans le projet Pandora Papers, Babi affirme que ses adversaires ont une portée internationale et peuvent « écrire des articles ».

Le premier ministre et président du YES a reconnu que les politiciens n’auraient pas dû le faire. « Bien sûr, un politicien ne peut pas se le permettre, mais j’ai conclu l’affaire il y a 12 ans », a déclaré Babi à T, ajoutant qu’il n’était pas encore actif en politique à l’époque. ces sociétés offshore, d’autres changements et d’autres prêts y ont lieu en permanence », a déclaré lundi Zuzana otová du serveur Investigace.cz à la radio tchèque.

Les serveurs Liste des messages Il a écrit que Babi avait nié à plusieurs reprises aux journalistes qu’il possédait personnellement une propriété en France, mais lorsqu’on lui a demandé, il a dit que les agents immobiliers avaient recommandé des moyens de l’acheter via ce qu’on appelle l’offshore. « C’était une recommandation d’un agent immobilier. Il a recommandé qu’il soit acheté par l’intermédiaire d’un avocat. Ce n’est pas illégal », a déclaré le Premier ministre dans une question.

Pigš à la Chambre des députés en 2015 : Je ne possède pas de société offshore

Selon les politiciens de l’opposition, le Premier ministre doit prouver que les fonds dépensés pour l’achat d’un bien immobilier sur la Côte d’Azur en 2009 ont été correctement imposés et indiqués dans sa déclaration de revenus. Certains d’entre eux ont souligné le discours parlementaire de Babi de mai 2015 sur Twitter aujourd’hui, dans lequel le Premier ministre a déclaré qu’il n’avait aucune entreprise à l’étranger. « Alors qui est le menteur de la couronne ici? » inscrire Indonésie Député Marek Výborný.

La ministre de la Justice, Marie Benesova, a déclaré à propos de l’affaire Pandora qu’il s’agissait d’une tentative de renverser les préférences du mouvement OUI. Selon lui, la personne qui dépose l’affaire doit déposer une accusation criminelle appropriée.

Le projet de journalisme international Pandora Papers, qui traite de l’utilisation de sociétés offshore, présente plus de 300 Tchèques et 178 sociétés offshore d’origine tchèque dans les documents divulgués. Parmi eux se trouvent d’anciens ministres, des criminels, des politiciens locaux, des banquiers, des fabricants d’armes, des personnalités de l’immobilier et des médias et les personnes les plus riches de la République tchèque, indique le site Internet. Investigation.cz.