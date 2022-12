G7 : la Russie doit négocier avec Porochenko et cesser de soutenir les séparatistes

Les dirigeants des sept économies du monde développé du groupe G7 ont envoyé aujourd’hui un message clair à Moscou depuis Bruxelles. Ils ont demandé au président russe Vladimir Poutine, tout d’abord, de reconnaître les résultats de la récente élection présidentielle ukrainienne et d’entamer des négociations directes avec leur vainqueur, Petro Porochenko, et son équipe.

Les participants à la réunion, dont le président américain Barack Obama, ont déclaré aux journalistes après la réunion à Bruxelles. En outre, le soutien de la Russie aux séparatistes armés dans l’est du pays, le trafic de militants et d’armes de la Russie vers l’Ukraine et les tentatives de déstabilisation du pays doivent cesser. Si cela ne se produit pas et que les provocations se poursuivent, de nouvelles sanctions anti-russes pourraient suivre.

Obama a noté aujourd’hui que Poutine a « deux, trois, quatre semaines » pour changer de cap. Selon le président américain, si Moscou prend les bonnes mesures, il sera possible de commencer à restaurer la confiance en Russie. Herman Van Rompuy, qui a présidé la réunion des États membres de l’UE, a ajouté que la Russie devait également accélérer le retrait de ses forces armées de la frontière avec l’Ukraine.

Avant que certaines des unités ne retournent à la caserne, l’OTAN a déclaré qu’il y avait environ 40 000 soldats russes à la frontière ukrainienne. Bien que certaines troupes russes se soient maintenant retirées et que « la Russie déstabilise maintenant l’Ukraine par des intermédiaires plutôt qu’ouvertement et clairement », cela ne signifie pas, selon Obama, que le monde peut choisir encore trois ou quatre mois pour aggraver le conflit.

Obama : Porochenko est le partenaire avec lequel Poutine doit négocier

DANS Porochenko, qui prend ses fonctions samedi, Poutine a des partenaires avec qui il doit traiter directement, selon le président américain. Selon lui, Porochenko a reconnu que l’Ukraine avait besoin de bonnes relations avec la Russie.

Le Premier ministre britannique David Cameron a indiqué qu’il transmettra personnellement les vues du G7 à Poutine lors de leur réunion en France aujourd’hui. « Je lui dirai que ce qui se passe maintenant est inacceptable et je lui parlerai des changements qui doivent se produire », a déclaré Cameron.

Selon lui, maintenant que l’Ukraine a élu un président, c’est le moment de la diplomatie. Cependant, si Moscou ne prend pas de mesures pour se calmer et entamer un dialogue avec Kyiv, a-t-il dit, des sanctions suivront. « Le mois prochain sera critique pour évaluer si le président Poutine a pris ces mesures », a déclaré Cameron.

De nombreux participants à la réunion d’aujourd’hui de Bruxelles se sont rendus en France pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Certains d’entre eux avaient prévu des rencontres avec Poutine en marge des célébrations, auxquelles ils étaient également conviés. Obama n’a pas prévu de rencontre officielle avec le président russe. Elle a déclaré aux journalistes aujourd’hui que si elle le rencontrait, leur relation serait « réussie » comme d’habitude.

L’avenir doit être décidé par l’Ukraine, selon Obama

« Si l’occasion se présente de parler, je répéterai ce que je lui ai dit pendant cette crise », a déclaré le président américain, qui s’est entretenu à plusieurs reprises par téléphone avec Poutine ces derniers mois. Les États-Unis estiment que les Ukrainiens doivent décider de leur propre avenir et l’annexion de la Crimée par la Russie viole le droit international. « Les actions déstabilisatrices auxquelles nous assistons aujourd’hui – payées et soutenues par la Russie – sont illégales et non constructives », a déclaré Obama.

Le sommet de l’UE, prévu pour la fin juin, discutera probablement de la possibilité de lancer des sanctions économiques générales de l’UE contre la Russie. La conclusion de la réunion d’aujourd’hui parle d’une détermination à introduire de nouvelles sanctions ciblées et générales « si les circonstances l’exigent ».

Jusqu’à présent, l’UE et les États-Unis ont gelé des avoirs et interdit à des dizaines de responsables russes et à certaines entreprises d’entrer sur leur territoire. D’autres membres du G7, le Japon et le Canada, ont également mis en place des sanctions similaires. Selon Cameron, il est important que les pays du G7 et de l’UE puissent maintenir l’unité dans leurs relations avec la Russie. « Je pense que cela surprend les gens et j’espère que cela surprendra le président Poutine », a déclaré le Premier ministre britannique.

Depuis des semaines, la Commission européenne et les États membres préparent diverses variantes de la soi-disant troisième phase de sanctions, à savoir des mesures économiques larges. Cela aura un impact non seulement en Russie, mais aussi dans les pays européens.

Les États-Unis veulent les sanctions les plus sévères possibles contre la Russie

Selon Obama, les experts américains discutent également de sa forme avec l’UE et recherchent le niveau de sanctions le plus élevé possible contre la Russie et le plus bas possible contre les pays européens. « L’économie russe n’était pas en forme, nous avions vu d’importantes sorties de capitaux », a rappelé Obama.

Selon lui, la possibilité de sanctions sectorielles affectera certainement Moscou plus que l’UE avec son économie beaucoup plus développée. Cependant, un domaine de friction reste l’intérêt français à vendre les deux navires de guerre en construction à la Russie.

Le président américain a noté aujourd’hui que s’il comprenait l’intérêt de la France à faire du commerce, ce qui signifie de l’argent et des emplois, il a clairement fait savoir qu’il n’aimait pas la poursuite du contrat. « J’ai pensé qu’il valait mieux appuyer sur le bouton ‘pause' », a-t-il déclaré. Mais il a déclaré que le différend entre les deux navires n’empêchait pas une coopération plus large entre les États-Unis et la France sur les sanctions anti-russes.

Le sommet du G7 s’est tenu à Bruxelles au lieu de la réunion annulée initialement prévue avec Poutine à Sotchi, en Russie. Suite à la prise de la Crimée par la Russie en mars, les dirigeants du G7 ont décidé d’annuler la réunion, de se réunir en Belgique et de suspendre l’adhésion de la Russie au groupe.