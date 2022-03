Francia Márquez sera la colistière de Petro à l’élection présidentielle

La nouvelle formule présidentielle a de sérieuses chances d’atteindre le Palais Nariño. photo : AFP

Le candidat colombien à la présidence du Pacte historique, Gustavo Petro, a annoncé ce mercredi comme sa colistière pour les élections de mai, la militante Francia Márquez, qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix lors de l’élection interne du 13 mars.

« Parce que nous voulions faire de la Colombie une force vitale, nous avons décidé collectivement que la formule de la vice-présidence, qui n’est pas deuxième – pas un et deux, mais un et un, une équipe – a Francia Márquez », a déclaré Petro. dans la présentation de son collègue devant les médias.

Les candidats à la Maison de Nariño ont souligné que « peut-être est-il le meilleur candidat en général qu’il y ait actuellement en Colombie ».

Marquez, quant à lui Il a remercié « l’opportunité » et a attribué sa présence dans le binôme à « chaque homme et chaque femme colombienne dans sa diversité, de la région, parce qu’ils nous ont permis d’être ici aujourd’hui ».

Il a également souligné queaccomplira la tâche avec « humilité et responsabilité ».

L’annonce ratifie une promesse faite par Petro avant les primaires de soumettre la nomination à la vice-présidence au deuxième plus grand nombre de voix lors des consultations internes de l’alliance.bien qu’alors l’opportunité ait été remise en question de conclure un accord avec les libéraux et le centre possible.

Ce n’est pas un et deux, c’est un et un, dans l’équipe qui travaille pour la Colombie. Je suis heureux dans mon cœur que @FranciaMarquezM Rejoignez-nous dans ce voyage en commençant à gagner au premier tour. #Historique des modificationspic.twitter.com/RsqUUOKWra – Gustavo Petro (@petrogustavo) 23 mars 2022

Ces dernières semaines, Márquez lui-même a exhorté les candidats à « respecter » sa parole et à ne pas céder aux pressions.

Sans exercer de fonction publique et avec près de trois mois de campagne, Le leader social et environnemental l’a emporté avec plus de 780 000 voix, non seulement en tant que deuxième candidat du Pacte historique, mais aussi en tant que troisième lors des consultations interpartis du 13 mars.même au-dessus du candidat central, Sergio Fajardo.

Lors de son discours lors de la cérémonie de présentation officielle, Márquez – qui en 2019 figurait sur la liste des 100 femmes les plus influentes et les plus inspirantes du monde – a dédié quelques mots à la jeunesse colombienne, qui l’année dernière a « ressuscité » et démontré que » il est possible de construire une Colombie meilleure » lors des manifestations contre le gouvernement conservateur d’Ivan Duque.

En termes de victoire aux élections, Petro a souligné que la candidate occupera non seulement le poste de vice-présidente, mais lancera également un ministère dédié aux femmes et à l’égalité.

De récents sondages pour l’élection présidentielle placent le candidat du Pacte historique en tête avec 32% des voix, suivi du conservateur Federico Gutiérrez avec 23%.rapporte l’agence de presse Europa Press.

Derrière lui se trouvent le candidat indépendant Rodolfo Hernández et le candidat du centre Sergio Fajardo, tous deux avec 10% d’intention de vote.

Le dimanche 13 mars, les Colombiens ont voté pour élire les membres du congrès pour les quatre prochaines années et déterminer les candidats officiels de la principale coalition politique.

Selon les résultats officiels, Le pacte atteint près de 2 700 000 voix pour le Sénat, suivi des conservateurs (2 200 000) et des libéraux (au moins 2 078 000).

C’est précisément le Parti libéral qui a porté un coup à la coalition de gauche ce mercredi : l’ancien président et chef de la force, César Gaviria, a déclaré que les négociations pour rejoindre l’alliance étaient « terminées » à cause des propos « grossiers, faux et malveillants » de Márquez. remarques » dans sa présentation, à un moment où Petrismo tentait d’élargir sa base.

Pour Gaviria, la critique personnelle « est une offense inacceptable et rend inapproprié tout dialogue avec le secteur politique ».

en action, Márquez a expliqué qu’il n’a jamais nié « la nécessité de travailler avec le Parti libéral », où il y a « toutes les possibilités d’avancer ».

« L’autre chose que j’ai dite, c’est le problème avec César Gaviria en tant que personne. J’ai dit qu’il représente le néolibéralisme, plus que ça et que ce pays veut du changement », a déclaré le candidat.

L’ancien président et chef du libéralisme a insisté sur le fait que « la politique de la haine, de la colère et de la mesquinerie n’est pas conforme au Parti libéral » et a déploré que History Pact « pense que son langage incendiaire est quelque chose que nous, les Colombiens, pouvons célébrer ».