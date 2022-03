Kiev accuse Moscou de laisser Marioupol dans la poussière

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Russie d’avoir laissé s’effondrer la ville de Marioupol.

Via Twitter, le ministère a déclaré que la ville était pratiquement en ruine et que la situation humanitaire était « catastrophique ».

Lorsque #Mariupol Assiégés et bombardés, les gens luttent pour survivre. La situation humanitaire dans la ville est catastrophique. #Russie Les forces armées transforment la ville en poussière. Sauvez Marioupol !#closeUAskyNOW#StandWithUkraine #StopAggressionRussie pic.twitter.com/wI21IhKdRn — MFA Ukraine (@MFA_Ukraine) 28 mars 2022

Kiev accuse également Moscou d’avoir emmené de force quelque 2 000 enfants de Mariupo, prétendument vers la Russie.

Des milliers de personnes restent dans la ville, sans eau, sans électricité ni nourriture. Les couloirs humanitaires ont échoué maintes et maintes fois.

Les autorités ukrainiennes disent qu’il est urgent d’évacuer plus de 100 000 personnes de Marioupol. L’Occident a déjà ressenti cet état d’urgence. Le président français Emmanuel Macron veut impliquant la Grèce et la Turquie comme pays de sortie pour ceux qui sont restés dans la ville la plus massacrée de cette guerre.

