Plusieurs syndicats et étudiants ont appelé à des manifestations et à des soutiens communs. Selon le ministère de l’Intérieur, 85 400 personnes se sont rassemblées lors de la dernière manifestation avec les mêmes revendications début octobre, et 160 000 personnes selon le syndicat.

Un défilé du drapeau rouge a eu lieu à Montpellier dans le sud du pays, chantant une version modifiée de l’hymne national. Il y réclame croissance salariale et solidarité, comme on peut l’entendre dans la vidéo sur Twitter.

La foule est également passée par Marseille, la foule était accompagnée de slogans et de cris de trompettistes. Selon les estimations de la police, 2 500 manifestants se sont rassemblés à Marseille, parmi lesquels des ouvriers du port, du personnel hospitalier, des cheminots et des retraités. a précisé l’AFP.

Les gens réclament une augmentation

Il y avait aussi un cortège de danse à Paris, certains des danseurs portaient des maillots de bain et l’un des personnages ressemblait au ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui évoque l’effervescence générale des passants. Parmi les manifestants se trouvaient des enseignants et des étudiants qui réclamaient une augmentation des salaires des enseignants.

Les enseignants ont manifesté les 13 et 20 janvier, mais se sont opposés à l’époque aux modifications répétées des règles de test des élèves pour le coronavirus. Aujourd’hui, moins d’un dixième des enseignants ont rejoint la manifestation, alors qu’un tiers de leur grève précédente.

« De nos jours, trop d’employés actifs et retraités ont du mal à payer leur logement, leur chauffage ou leur transport – et les solutions d’urgence de dernière minute ne peuvent pas être la solution. » a déclaré Yves Veyrier, chef de la guilde Force Ouvrière.

Les syndicats ont critiqué le fait que le salaire minimum français ait été augmenté par l’inflation obligatoire au cours des cinq dernières années, dirigée par le président Emmanuel Macron. Les organisateurs des manifestations d’aujourd’hui réclament des augmentations du salaire minimum, des salaires de table des fonctionnaires et, plus généralement, de tous les salaires, allocations et pensions de vieillesse.