Bamako est prêt à payer près de 11 millions de dollars par mois à la société de sécurité privée Wagner Group

La junte militaire putschiste semble déterminée à mettre de côté son partenariat antiterroriste avec Paris, ouvrant la porte aux mercenaires russes. Moscou renforcera ainsi son influence en Afrique, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renverser les rapports de force actuels

Début septembre, Reuter s’est propagé nouvelles sur l’accord entre le gouvernement intérimaire du Mali et le groupe Wagner. Les agences de presse britanniques, citant un total de sept sources diplomatiques, ont rapporté que la junte putschiste de Bamako serait prête à payer 6 milliards de francs CFA (10,8 millions de dollars) par mois à une société de sécurité privée russe pour ses services. Cela comprend la formation et le conseil aux forces armées locales, ainsi que la protection des hauts responsables gouvernementaux, dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes actifs dans le pays.

Seconde ReuterDes sources européennes spécialisées dans les affaires ouest-africaines et des sources de sécurité régionale ont déclaré qu’au moins 1 000 mercenaires pourraient être impliqués, tandis que les deux autres dénonciateurs pensent que le nombre pourrait être inférieur, bien qu’ils n’aient pas fourni de chiffres.

Le groupe Wagner a été fondé en 2014 par Dmitry Utkin, un ancien officier du renseignement militaire russe (GRU), et a démarré son activité en soutenant les séparatistes pro-russes dans le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Le deuxième théâtre de guerre sur lequel les forces des compagnies privées russes ont été déployées est la Syrie, où fin 2015 elles sont intervenues en soutien au régime de Bachar al-Assad. Puis il y a eu un silence de trois ans, jusqu’en 2018, lorsque le groupe a mené des opérations en République centrafricaine pour former des soldats locaux contre le groupe armé Séléka.

Après l’Afrique centrale, d’autres pays du continent ont décidé de déployer des milices du groupe Wagner, comme la Libye, la Guinée, le Soudan, le Congo, le Rwanda, l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Zimbabwe, le Mozambique et Madagascar.

Si l’accord est annoncé par Reuterla société russe stationnera également ses mercenaires au Mali, qui en moins de deux ans a été par deux fois le théâtre de coups d’État.

Le contexte instable dans lequel la présence de mercenaires russes renforcera considérablement l’influence de Moscou en Afrique, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renverser les rapports de force existants. Mais surtout l’ordre international historique sur le continent, dans lequel la France a toujours joué un rôle clé.

Gouvernement annonce temporaire Le Mali semble sur le point de mettre de côté son partenariat antiterroriste de longue date avec Paris, qui n’a jusqu’à présent pas réussi à rendre l’État du Sahel plus sûr. Mais dans le même temps, le Premier ministre du Mali, Choguel Maiga, Il a avoué que « les informations faisant état d’un accord pour faire venir des mercenaires du groupe Wagner ne sont que des rumeurs, même si la situation sécuritaire continue de se détériorer de jour en jour ».

« Bien que le Mali ait de nombreux partenaires sur le terrain, nous devons trouver de nouveaux soutiens qui peuvent nous aider à améliorer la sécurité. Pour cela – a ajouté Maiga – nous pouvons rechercher des partenariats avec la Russie ou avec d’autres pays ».

Contrairement aux dénégations des responsables maliens, les responsables russes ont salué les discussions sur un éventuel accord avec Wagner. En premier lieu, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, samedi dernier, lors d’une conférence de presse aux Nations unies, a déclaré : « Le peuple malien combat le terrorisme. Pour cela, ils se sont tournés vers des sociétés militaires privées russes en lien avec le fait que la France souhaitait réduire considérablement sa composante militaire impliquée dans le pays ».

Cependant, de nombreux gouvernements occidentaux insistent sur le fait qu’il y a peu de différence pratique entre le Kremlin et les sociétés du groupe Wagner, dirigées par l’oligarque russe Yevgeny Prigozhin, un restaurateur au passé controversé, qui revendique des liens étroits avec les institutions politiques et militaires. De Russie.

Cependant, il convient de noter que l’opinion publique malienne a montré à plusieurs reprises sa désapprobation de la présence de troupes de l’ancienne puissance coloniale, qui organisent régulièrement des manifestations contre les militaires français, qu’elle accuse de ne faire aucune différence dans la lutte contre les djihadistes.

A plusieurs reprises, des manifestants ont comparé la présence de troupes venues d’outre-Alpes à l’occupation et appelé à leur retrait rapide. De nombreux Maliens semblent attendre que la Russie les remplace au plus vite.

De plus, huit ans après l’arrivée des Français, l’insurrection jihadiste s’est propagée au Burkina Faso et au Niger, de nombreux groupes liés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique opérant dans la région depuis leurs bases dans le désert du Sahara. Durant ces 8 années, 58 soldats français et plusieurs centaines de Maliens ont été tués.

Oumar Cissé, un éminent militant pour la paix dans la région instable de Mopti, il a déclaré que « la Russie est un partenaire historique de l’armée malienne et n’a aucun intérêt dans la politique malienne, contrairement à la France qui gère le conflit en fonction de ses intérêts économiques et politiques ».

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de protestations publiques contre la Russie, mais l’opinion publique concernant une éventuelle intervention du groupe Wagner est divisée. Il est certain qu’un accord pour le déploiement de mercenaires russes au Mali marquera une expansion significative des intérêts militaires russes en Afrique et un revers stratégique décisif pour la France et l’Occident.