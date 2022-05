France, Conte : « La position de Le Pen est loin du M5, mais je ne donne aucune indication sur comment choisir ». Une partie de la manifestation du Parti démocrate : « Seuil de tolérance dépassé »

A quelques jours du second tour des élections en France, la contestation entre Emmanuel Macron Et Marine Le Pen cela a également créé des tensions dans le camp progressiste italien. La dernière polémique suscitée par la déclaration Giuseppe Conté: interviewé par Lilli Gruber à La7 le 20 avril au soir, juste avant le début du débat télévisé entre les deux candidats, il a refusé de prendre position, affirmant que « M5 n’a pas participé aux élections françaises » : « Je représente un parti politique italien », il dit: « Je ne donne pas d’indication sur la façon de choisir ». Le dirigeant du M5 a répété à plusieurs reprises que « la position 5 étoiles et Le Pen sont loin » mais les questions qu’il pose « doivent trouver des réponses ». « Il est vraiment ambigu », a conclu Gruber.

L’intervention de la télévision a provoqué le mécontentement de certains des Parti démocrate. Le premier à écrire sur Twitter était un membre du Congrès Chiara Gribaudo: poste la désormais célèbre photo de Marine Le Pen en serrant la main de Vladimir Poutine, il a écrit « Est-ce vraiment si difficile de choisir ? ». Peu de temps après, il a également parlé Laura Boldrini: « L’équilibre entre Macron et Le Pen ? Non, merci. Les progressistes ne peuvent qu’espérer que le président sortant l’emportera pour repousser l’extrémisme anti-européen en France. Macron met cependant au centre de son travail la réponse à l’anxiété sociale qui se manifeste si largement. » Alors que le maire de Bergame Giorgio Gori encore plus clair : « L’équidistance gênante de Con avec Macron et Le Pen n’est pas particulièrement surprenante, mais marque dépasser le seuil de tolérance généreuse. Rendez-le sérieux. J’espère qu’Enrico Letta lui montrera au moins un carton jaune ». Pour la démo MEP Alessandra Moretti« Conte a gâché une excellente occasion de prendre le bon côté et de dire ouvertement, sans ambiguïté, qu’il a choisi un président qui sortirait entre Macron et Le Pen, c’est-à-dire avec l’Europe et non avec les gouvernants. Ce n’est pas un détail avec la guerre à nos portes ». Parmi les critiques, Matteo Orfini, qui pendant des mois s’est battu sur l’axe du Parti démocrate avec le Mouvement 5 étoiles. « L’Italie progressiste et l’Europe sont avec Macron, pas au milieu », a-t-il déclaré à l’agence Adnkronos. « Il ne fait aucun doute que vous souhaitez rester dans le camp progressiste. Nous pensons donc que cette adhésion n’est pas si sûre. Conte a déclaré que le M5 faisait partie d’un champ progressiste et que l’Italie et l’Europe ne doutaient pas que Macron devrait espérer gagner. J’espère que lui et d’autres dirigeants du M5 trouveront un moyen d’y remédier.

Le vice-président parle au nom des dirigeants du M5 Alessandra Todd. S’exprimant en marge de l’événement au Maxxi, il a tenté de clarifier la position du M5 : « Comme Conte l’a dit et souligné, on est très loin de Le Pen, il n’y a pas d’ambiguïté dans le M5, on est clair. Cependant, force est de constater que vous soulevez des questions tout aussi importantes que celle de la perte de pouvoir d’achat. Je n’aime pas parler de la dynamique électorale des autres pays européens, je n’aime pas diviser les électeurs comme s’ils étaient des partisans et je n’aime pas dire du mal de qui que ce soit. c’est clair que si j’étais français je voterais Macron parce que j’étais trop loin de Le Pen ».

Pour demander l’intervention de Enrico Letta ce n’est pas ex dem Carlo Calenda: « Enrico Letta comprenez-vous que votre allié Giuseppe Conte est à égale distance de Le Pen et de Macron alors que vous soutenez qu’une victoire de Le Pen sera une victoire de Poutine ? Comment vous alignez-vous sur ces divergences sur les valeurs qui sous-tendent la démocratie libérale ? « . Et le chef de l’Action de poursuivre : « Je pourrais poser la même question à Berlusconi sur la position Matteo Salvini. La vérité c’est que Tu as été piégé dans ce bipopulisme ce qui empêcherait les deux pôles de gouverner. Vous serez ensemble pendant la campagne électorale et ensuite nous retomberons dans le chaos. Comment les réformateurs des deux camps peuvent-ils garder le silence face à ce désastre annoncé ? « .