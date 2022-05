Nairo Quintana va à Astana – Cyclisme – Sports

Cycliste Boyacense Nairo Quintana (Arkea-Samsic) continue de préparer son attaque sur le Tour de France, Le principal défi de cette saison.

Quintana a commencé l’année de la meilleure façon possible, il a remporté les titres du Tour de la Porvenza et du Tour des Alpes-Maritimes, une compétition dans laquelle il a remporté une victoire d’étape.

(Santiago Buitrago : d’où viennent les meilleurs colombiens du Giro d’Italia ?)

(Vidéo: le gardien d’Aston Villa, Robin Olsen, est violemment attaqué)

(Luis Díaz : chiffres impressionnants en seulement 13 matchs pour Liverpool)

A 32 ans, le champion du Giro d’Italia 2014, a été encore plus apprécié et comme cette année son contrat avec l’équipe Arkea a pris fin, Eh bien, les offres pleuvaient sur lui.

Proposition

Cinquième place au classement général Paris-Nice et quatrième au Tour de Catalogne Ils l’ont listé et plusieurs équipes ont «pris son œil», selon la presse européenne.

Il est à noter qu’Astana s’intéresse à la Colombie, qui sera partenaire de Miguel ngel López pour réaliser un exploit majeur dans le casting d’Alexander Vinokourov, qui comprenait également Harold Tejada.

Bien qu’il ne reste rien, parce qu’il y a quelque chose dans l’environnement, Arkea a également déménagé et on dit qu’il veut Guillaume Martin de France.



L’équipe de gala n’est pas non plus intéressée par le départ de Nairocar en 2023, il fera partie de l’équipe du World Tour, la catégorie cycliste la plus élevée, et il souhaite ajouter des cyclistes, pas en réduire.

On dit également que l’équipe Ineos a confirmé que Daniel Martínez restera, car il a un contrat jusqu’en 2023. On parle d’une option pour que le courtier de Sacha, Cundinamarca, aille à Bora ou Movistar.

Et ce n’est pas le seul. Il se murmure que Richard Carapaz, l’actuel leader du Giro d’Italia, quittera Ineos, avec qui son contrat expire cette année. Les mêmes voix Movistar et Arkea.

(Frank Fabra: voir le grand but qui a contribué au nouveau titre de Boca Juniors)

(Santiago Buitrago pleure en franchissant la ligne d’arrivée du Giro, vidéo)

SPORT