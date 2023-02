Le parking est complet, à l’entrée de l’arc de triomphe composé de ballons gonflables rouges et blancs. Dans la boutique, il y a plusieurs promotions pour les saucisses, les boissons ou le café. Et bien sûr l’affluence des clients. Cela est toujours évident lorsqu’un nouveau supermarché ouvre ses portes, en l’occurrence la chaîne Auchan, que l’on trouvera dans un centre commercial de l’est de Cieszyn, en Pologne.

En Pologne, la chaîne de distribution française Auchan est connue pour ses hypermarchés, qui attirent les clients avec un large choix de produits et des prix très bas. Il y a aussi généralement une station-service à proximité que vous pouvez facilement faire le plein. Les magasins sont également prisés par les Tchèques, qui sont les plus proches de Żor, Rybnik, Raciborze ou Bielska-Białe de la région de Moravie-Silésie.

De nombreux Tchèques ne manquent pas l’occasion d’acheter le premier jour. Par exemple, Gwuzd est originaire de Třinec. « Nous avons vu une photo sur Facebook d’un panneau d’affichage disant qu’ils ouvraient aujourd’hui, alors nous avons pensé que nous allions jeter un coup d’œil. Nous adorons la chaîne Auchan et c’est génial d’avoir un magasin plus petit encore plus près de la frontière tchèque. Les options ne sont pas aussi grands que dans un hypermarché, mais des prix relativement bons. Mais surtout un grand choix de charcuterie, de fromages et ils ont aussi du poisson. Fumé et froid », a déclaré Irena Gwuzdková.

Avant midi il y a un problème pour se garer devant la boutique, et il y a du monde à l’intérieur. Comme l’a dit l’un des employés du magasin à Deník, de nombreux Tchèques ont visité le magasin au cours des deux premières heures. « Ils ont particulièrement loué les prix. Ils ont dit que nous avions quelque chose ici jusqu’à quarante pour cent moins cher que le vôtre », a déclaré un employé de supermarché.