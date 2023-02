Cette équipe méritait d’aller aussi loin qu’en 2018, a déclaré Giroud

Chúr (Qatar) – L’attaquant Olivier Giroud pense que les footballeurs français méritent d’atteindre le sommet de la Coupe du monde au Qatar, tout comme ils l’ont fait il y a quatre ans en Russie. Selon lui, l’équipe actuelle a la même mentalité et le même dévouement que l’équipe en 2018. « Les Bleus » ont battu l’Angleterre 2-1 en quart de finale samedi grâce à son but gagnant et ont failli devenir la première équipe du championnat. 60 dernières années. a défendu le trophée, qui a été apporté pour la dernière fois au Brésil.

Les champions du monde en titre ont pris l’avantage dès la 17e minute après le but d’Aurélien Tchouameni, neuf minutes après la pause, Kane a égalisé sur penalty. Grâce au 53e but, il a égalé le meilleur buteur de l’équipe nationale d’Angleterre, Wayne Rooney. Cependant, à la 78e minute, Olivier Giroud, le meilleur tireur français de l’histoire, a également inscrit son 53e but pour l’équipe nationale.

« C’était incroyable. Nous avons fait un excellent travail défensivement. Cette victoire me rappelle un peu celle contre la Belgique en demi-finale de 2018. Grizi (Griezmann) a fait un superbe arrêt pour moi », a déclaré Giroud, cité par les médias.

« C’était un grand match, nous connaissons le potentiel de l’Angleterre. Je suis très fier de l’équipe. Cela me rappelle 2018 en termes de mentalité et de dévouement. Cette équipe mérite d’aller encore plus loin », a déclaré l’AC de 36 ans. . joueur milanais.

Il a salué l’ambiance dans l’équipe. « On chantait et on dansait dans la cabine. Le patron du football français, Noël Le Graët, et (les anciens représentants) Lilian Thuram et Claude Makélélé sont venus. Ça fait plaisir de voir ce genre d’ambiance dans le vestiaire », a déclaré l’ancien Montpelliérain. le buteur. , Arsenal ou Chelsea.

Bien qu’il n’ait pas marqué de but en tant que membre régulier de la formation de départ lors de la dernière Coupe du monde, au Qatar, il a terminé deuxième parmi les buteurs avec quatre buts, aux côtés de l’Argentin Lionel Messi. Il compte un but de retard sur son coéquipier Kylian Mbappé.

Lors des demi-finales de mercredi, la France affrontera la plus grande surprise du tournoi, le Maroc, qui est devenu la première équipe africaine de l’histoire à atteindre le dernier carré. Le groupe était dominé par la Croatie, la Belgique et le Canada, devant les médaillés d’argent et de bronze. L’Espagne a battu l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale et le Portugal 1-0 en quart de finale.

« Peu de gens attendaient le Maroc en demi-finale. Mais ils méritent d’y être. C’est un moment historique pour eux », a déclaré le sélectionneur français Didier Deschamps, dont le contrat a expiré après le tournoi. En se qualifiant pour les demi-finales, lui et l’équipe remplissent l’objectif fixé par Le Graët.

« Je m’entraînerai en demi-finale et ensuite nous verrons ce qui se passera. Je ne savais rien avant. Nous nous en occuperons quand cela arrivera. C’est très bien que nous ayons rempli ce que le président de la fédération voulait de moi et il est satisfait. Mais profitons de la victoire contre l’Angleterre. Nous sommes à nouveau dans le top quatre. Concentrons-nous sur mercredi. Je ne pense à rien d’autre pour le moment », a déclaré Deschamps.

« Nous avons une équipe solide, mais aussi la bonne attitude. Peut-être avons-nous eu un peu de chance. Nous en profitons », a déclaré Deschamps, l’un des trois joueurs à avoir dominé la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur.