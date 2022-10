Fiala s’entretiendra avec le Premier ministre britannique Truss avant le sommet de Prague

Prague – Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) s’entretiendra jeudi avec la Première ministre britannique Liz Truss à la Kramař Villa Prague. Le bureau du gouvernement l’a annoncé aujourd’hui. Trussová arrivera en République tchèque pour le sommet principal au format de la Communauté politique européenne (CPE), qui aura lieu au Château de Prague. Avec Fiala, ils évoqueront l’Ukraine, mais aussi la coopération bilatérale entre les deux pays et la coopération du Royaume-Uni avec l’Union européenne.

Des représentants de 44 pays ont accepté l’invitation à la réunion de l’EPC à Prague, en plus des 27 membres de l’Union européenne, ils comprenaient également le Royaume-Uni. Truss doit arriver à la villa Kramář avant le sommet. Après 11h00, ils ont déjeuné avec le Premier ministre tchèque. « Ils discuteront de la situation actuelle en Ukraine, de la coopération bilatérale, mais aussi de la coopération du Royaume-Uni avec l’Union européenne », a déclaré l’Académie Straka.

La nouvelle plate-forme de la Communauté politique européenne se réunira pour la première fois. Il est destiné à servir la coordination politique des pays européens, et pas seulement des États membres de l’Union européenne. Son objectif est de promouvoir le dialogue politique et la coopération dans la résolution de problèmes d’intérêt commun afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Europe. Le président français Emmanuel Macron a soumis une proposition de plateforme en mai.