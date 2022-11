Fiala et Heger ont eu une conversation à la villa de Kramář, ils ont gardé pour eux les résultats de la réunion

Cependant, aujourd’hui, les politiciens n’ont pas commenté les résultats de la réunion qui a duré environ 1,5 heures. Selon le bureau du gouvernement, les premiers ministres doivent fournir leurs commentaires d’ici vendredi.

Les Tchèques ont renouvelé les contrôles aux frontières avec la Slovaquie en raison d’un afflux de migrants fin septembre. Cependant, la Slovaquie les critique. Heger a déclaré mercredi que la situation actuelle à la frontière ne peut pas continuer car l’avantage de l’espace Schengen est la libre circulation. Selon Heger, la Slovaquie est un pays de transit pour les migrants et doit renforcer la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen. Fiala a ensuite souligné que les Tchèques devaient réagir à la situation et l’ont fait à contrecœur. Il a dit que le déménagement était un succès, mais il s’est félicité de l’opportunité de discuter des solutions futures au plus haut niveau.

Avant la réunion d’aujourd’hui à la villa de Kramář, le président de la police slovaque a déclaré que les mesures tchèques à la frontière avec la Slovaquie étaient inefficaces. Selon lui, les migrants rapatriés de République tchèque ne sont plus en Slovaquie. Hamran a également déclaré que les Tchèques renvoyaient 2 800 migrants en Slovaquie, qui sont apparemment restés en République tchèque.

Les Tchèques ont introduit des contrôles aux frontières en raison de l’afflux de migrants, principalement en provenance de Syrie, et le gouvernement a décidé à plusieurs reprises de les étendre. Le Cabinet l’a finalement prolongé de 15 jours, soit jusqu’au 12 novembre, conformément à une partie d’un règlement européen qui permet de mettre en œuvre sans délai la protection des frontières. Au cours des 30 prochains jours, les contrôles seront opérés en vertu d’autres parties du règlement, à moins que la Commission européenne ne s’y oppose.

Fin octobre, les représentants tchèques et slovaques ont également débattu de la question de savoir si le contrôle tchèque violait le code Schengen. Selon Mikulce, les Tchèques ont violé le soi-disant accord de réadmission entre les deux pays en ce qui concerne le transfert de migrants. L’Autriche, d’autre part, insiste sur le fait que l’extension des contrôles aux frontières est exactement dans les limites des règles internationales et que les Tchèques n’ont en aucune façon violé le code.