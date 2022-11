Burkini et sans dessus. La révolution du maillot de bain déclenche une tempête politique en France

Le maillot de bain intégral porté par certaines femmes musulmanes est devenu un sujet controversé en France ces dernières années. Les critiques les voyaient comme des symboles de l’islamisme rampant et une insulte aux traditions laïques françaises, et de nombreux militants de droite et certaines féministes voulaient les interdire purement et simplement.

La plupart des piscines publiques françaises ont des règles strictes, rapporte The Guardian du Royaume-Uni. Par exemple, les hommes devraient porter des maillots de bain de course serrés au lieu de shorts plus longs. Actuellement, la piscine municipale de Grenoble interdit l’utilisation de hauts avec protection UV, à l’exception des hauts à manches courtes pour les enfants de moins de 10 ans ou pour les adultes présentant un certificat médical.

Mais le maire de Grenoble, ric Piolle, a présenté une proposition lors du conseil municipal de lundi pour permettre aux gens de s’habiller « comme ils veulent » dans les piscines extérieures. Les nouvelles règles permettront aux femmes et aux hommes de nager nus et à tous les nageurs de porter des maillots de bain complets, y compris les burkinis. Soit la raison est la protection contre le soleil ou les croyances religieuses.

Lors d’une réunion du conseil municipal, il a réussi à recueillir suffisamment de voix pour approuver les changements, bien qu’il n’ait pas le soutien de son propre parti, qui s’est distancé de la décision. Après deux heures et demie de débats tendus, le conseil d’administration a approuvé la « révolution du maillot de bain » par le vote le plus serré – 29 membres pour, 27 contre et 2 abstentions. « Nous voulons juste que les femmes et les hommes puissent s’habiller comme ils le souhaitent », a déclaré Piolle lundi à RMC TV.

La ville risque de perdre de l’argent

Cependant, une vague de critiques est descendue sur Piolla. L’ancien maire Alain Carignon a critiqué la décision de son successeur et a appelé à un référendum local lors de la réunion du conseil. « Un sujet aussi sensible ne peut pas être contraint. Vous n’avez aucune légitimité, vous n’avez pas été choisi pour faire cela », a déclaré Carignon.

Cependant, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a menacé de retenir tout l’argent du budget régional à la ville si les règles étaient assouplies. « Piolle a l’intention d’autoriser le port du burkini dans les piscines de la ville. Je l’ai prévenu, s’il le faisait, la région arrêterait tout financement à la ville de Grenoble », a écrit Wauquiez à la mairie de Grenoble », a-t-il ajouté sur Twitter .

En autorisant le port du burkini dans les piscines municipales, Eric Piolle a agi pour définir sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Face à ce séparatisme et comme je l’avais promis, la Région a immédiatement arrêté la subvention de toute la mairie de Grenoble. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 16 mai 2022

« Le but du burkini est simplement d’introduire les normes islamiques dans les loisirs publics », écrit le directeur du département, Jean-Pierre Barbier, dans une lettre ouverte. D’autres politiciens ont signé des lettres ouvertes contre les maillots de bain une pièce, qui, selon eux, représentent « l’oppression et l’assujettissement des femmes ». L’ancien chef du Parti socialiste de la région Grenoble-Alpes, Christophe Ferrari, a déclaré que Piolle menait une « croisade individuelle incompréhensible ».

Mais Piolle a précisé plus tard que les nouvelles règles ne s’appliquaient pas exclusivement au burkini et que le burkini n’était pas un problème. Il a déclaré que le différend montrait que la qualité du débat politique public français était en baisse. « Arrêtez la stigmatisation et la discrimination contre les musulmans dans notre pays. Arrêtez de transformer les femmes en objets sexuels en leur disant quoi porter », a-t-elle dit, selon le site Sécurité.

La question de savoir comment s’habiller pour aller à la piscine est une question sensible en France. « Il semble que (le maire Piolle) ne se rende pas compte à quel point il porte atteinte à nos valeurs républicaines », a déclaré lundi Prisca Thevenot, porte-parole du parti du président Emmanuel Macron. Selon lui, la décision pourrait favoriser l’influence de l’islam et menacer la laïcité française.

Débat national avant les élections

Le différend régional a ramené le burkini sur le devant de la scène nationale et ravivé le débat public français avant les élections législatives du mois prochain, indique le site Internet. France24.

Selon le site Internet du Guardian, Macron espère remporter la majorité aux élections législatives, mais fait face aux défis d’une alliance de partis de gauche dirigée par Jean-Luc Mélenchon. La candidate présidentielle du Parti de l’association nationale qui a finalement échoué, Marine Le Pen, souhaite également augmenter le nombre de sièges. Selon le Guardian, il a utilisé le différend burkini pour attaquer l’alliance parlementaire de gauche, affirmant qu’il incluait « les défenseurs du burkini dans la piscine ».

Ce n’est pas la première fois que le burkini suscite une polémique politique peu avant une élection clé. Le premier débat sur ces maillots de bain a fait rage en France à l’été 2016, juste avant l’élection présidentielle. Une trentaine de stations balnéaires françaises ont par la suite interdit le port du burkini sur les plages, suite à l’initiative du maire de Cannes. En revanche, la ville de Rennes, dans le nord de la France, autorise les burkinis dans les piscines depuis 2019.