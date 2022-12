Des représentants de 47 pays, y compris Violet, Le secrétaire général de l’ONU António Guterres ou des représentants de quelque 500 entreprises françaises prêtes à participer à la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine.

Le sujet principal est des infrastructures critiques, notamment énergétiques, ainsi qu’une aide humanitaire, matérielle et financière. La conférence est purement civile et ne devrait donc pas traiter des livraisons d’armes.

Macron a condamné les crimes de la Russie

Avec la baisse des températures, la nécessité d’aider l’Ukraine est plus grande et plus urgente. Le président français Emmanuel Aujourd’hui, selon l’AFP, Macron a souligné la volonté de la communauté internationale d’aider l’Ukraine « à riposter pendant cet hiver ». lorsque le pays a fait face aux actions lâches de la Russie, visant à plonger l’Ukraine dans « l’obscurité et le froid ».

Selon lui, la Russie « tente de semer la terreur parmi le peuple » d’Ukraine en attaquant les infrastructures civiles. Selon Macron, ce sont des crimes de guerre. Le Kremlin attaque les infrastructures civiles parce que ses troupes ont subi des défaites sur le champ de bataille, a déclaré Macron.

Le président français a poursuivi en disant qu’il existe un accord sur la nécessité de retirer les armes lourdes de la centrale nucléaire de Zaporozhye et que des négociations sont en cours sur la possibilité d’atteindre cet objectif. « Nous avons réussi à protéger Tchernobyl, et notre objectif est de protéger la centrale nucléaire de Zaporozhye. Les prochaines semaines seront très importantes », a-t-il ajouté. Macron a déclaré après son arrivée à la conférence, à savoir fournir une assistance à l’Ukraine pendant la période hivernale et lors de sa reprise ultérieure.

Fiala : une aide conjointe à l’Ukraine est nécessaire

Le Premier ministre tchèque Fiala a souligné aujourd’hui devant les journalistes tchèques qu’une vague potentielle de réfugiés coûterait plus cher que l’aide à l’Ukraine. Selon lui, l’assistance en ce moment est également importante pour maintenir la stabilité de la situation en Ukraine et en tant que prévention « avant une éventuelle vague de réfugiés, ce qui sera bien moins profitable pour tout le monde que si on aidait l’Ukraine à survivre cet hiver ». Lors de la conférence, Fiala a également retiré l’aide macrofinancière approuvée de l’UE à l’Ukraine de 18 milliards d’euros. « Un certain nombre de représentants d’autres pays l’ont mentionné ici et ont remercié la présidence tchèque d’avoir obtenu ce résultat », a ajouté le Premier ministre tchèque.

« Si l’Ukraine veut survivre à l’hiver froid et si nous voulons empêcher de nouvelles vagues de migration, nous devons nous concentrer sur l’aide humanitaire. En ce moment, la Russie fait tout son possible pour plonger l’Ukraine dans une obscurité glaciale sans fin, mais nous ne devons pas le permettre », a déclaré Fiala dans son discours à la conférence d’aujourd’hui. Selon le Premier ministre, il est très important de doter l’Ukraine d’équipements énergétiques suffisants.

Selon lui, la République tchèque fournit actuellement, entre autres, deux unités de production combinée d’électricité et de chaleur dans la région de Kharkiv, dix générateurs diesel pour les hôpitaux et les sociétés d’approvisionnement en eau des régions de Kyiv, Dnepropetrovsk et Lviv et 500 appareils de chauffage à usage privé – un total de deux milliards d’euros (plus de 48 milliards de CZK). En dehors de cela, la Tchéquie aide également avec du matériel médical et des abris, par exemple en fournissant des conteneurs d’hébergement isolés à l’ouest et au centre de l’Ukraine.

Rue Havel à Luxembourg

Fiala plus tard dans l’après-midi inaugurer une rue au Luxembourg Václav Havel, qui porte le nom du premier président de la République tchèque. Au début de la rue, située dans le quartier du Kirchberg, une œuvre interactive de l’artiste tchèque Jiří David a également été dévoilée, rappelant la célèbre citation de Havel : La vérité et l’amour doivent triompher du mensonge et de la haine.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a également pris part à la cérémonie et d’autres représentants politiques et diplomatiques. Fiala rencontre alors le grand-duc Henri.

Négociations à Bruxelles

Dans l’après-midi, Fiala se rendra à Bruxelles, où il rencontrera mercredi les États membres de l’ASEAN. Le sommet se tient dans ce format pour la première fois, et le sujet pourrait être l’attitude de l’Asie face à la guerre de la Russie contre l’Ukraine ou la coopération commerciale. Cela sera suivi d’un sommet régulier de l’UE jeudi.