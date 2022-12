MMA | Mauvaises nouvelles. Le dur à cuire a perdu le combat hors de la cage, il n’avait jamais eu aussi peur de quoi que ce soit de sa vie

Presque tous les fans inconditionnels de MMA connaissent le nom d’Anthony Johnson, 38 ans. Le combattant américain était célèbre dans l’organisation de combat la plus célèbre, l’UFC, où il est même allé chercher le titre des poids lourds légers. Il a combattu un total de huit duels, avec seulement deux défaites contre le légendaire Daniel Cormier. Même après la fin de la lutte « League of Champions », il est resté à l’étranger, lié à l’organisation Bellator MMA.

L’un des frappeurs les plus durs et des combattants les plus talentueux de l’histoire du MMA. Aller trop vite.

Johnson n’a pas détaillé son état de santé. « J’aimerais vraiment pouvoir vous dire à quel point je suis vraiment malade. Sachez que j’ai besoin d’autant de prières que possible, et si Dieu le veut, je vous verrai en 2022. Je n’ai jamais eu aussi peur de quoi que ce soit de ma vie, mais je reste fort », a écrit Rumble sur les réseaux sociaux l’année dernière.

Mais le dimanche 13 novembre, une triste nouvelle est tombée, Johnson a perdu le combat à l’extérieur de la cage. « Mon cœur est brisé, Anthony Johnson est décédé aujourd’hui. Il a 38 ans et lutte depuis longtemps contre la maladie. L’un des combattants les plus coriaces et les plus talentueux de l’histoire du MMA. Il est parti trop tôt », a déclaré le journaliste respecté Ariel Helwani.