Feu vert de l’UE au Portugal et à l’Espagne pour réduire de moitié

© Une reproduction partielle de la couverture du journal El País

ParRicardo Alexandre 27 avril 2022 • 08:18

L’Union européenne soutient le plan espagnol de réduire de moitié l’électricité… Pays qui se lit comme suit : le gouvernement et le Portugal obtiennent l’autorisation de Bruxelles de limiter les prix du gaz, ce qui aura un impact sur les factures d’électricité au cours des 12 prochains mois… Poutine coupe le gaz vers la Pologne et la Bulgarie aujourd’hui… également sur la première page d’El Pais… .

Le même thème est présenté sur la couverture du journal catalan La Vanguardia… Bruxelles approuve le plan gouvernemental de baisse des prix de l’électricité et une photo d’un garde saluant Vladimir Poutine dépeint la nouvelle qui porte le titre : La Russie laisse la Pologne et la Bulgarie sans gaz pour ne pas avoir payé en roubles… .

Même titre dans Voix galicienne: L’Espagne et le Portugal signent un accord avec Bruxelles pour baisser les prix de l’électricité…

Magazine Gardien hebdomadaire mettre Macron sur la couverture blanche de la colonne centrale du drapeau français… l’a appelé « Le Crunch » et a demandé si Macron pouvait unir la France et l’Europe ?

Sur Le Monde: réforme (âge de la retraite), prix, climat…, l’enjeu initial du mandat d’Emmanuel Macron…

Sur Figaroen présence de Macron, l’opération de survie des Républicains, le parti qui représente les droits traditionnels de la France et qui maintenant, après l’élection présidentielle et avant les élections législatives en France, ne s’est même pas affirmé Le Penista ce n’est pas non plus macroiste… à la une de ce journal un nom apparaît : Boris Pasternak… on apprend que, fuyant Moscou, la famille de l’écrivain Docteur Jivago, a trouvé refuge à Paris. Il y avait un visage familier à la fois dans le calme Figaro et dans le libération… Elon Musk… on lit dans le Figaro l’insatiable convoitise de celui qui possède Tesla, Pay Pal, Space X et maintenant Twitter après avoir mis 44 milliards sur la table ou sur des comptes Twitter, plus de 140 caractères… en Libération : parce que l’homme le plus riche du monde soutient Twitter…

Business mis à part, alors que la guerre a toujours été un business, Libération partage l’apparence entre Elon Musk et la question : l’Ukraine peut-elle gagner la guerre ? Berlin envoie des chars, Washington aide l’Ukraine au succès ultime, quarante pays se sont réunis pour augmenter l’aide militaire à Kiev alors que les troubles grandissent en Moldavie…

QUE Le Temps de Suisse mettant en lumière des autopsies de viols en Ukraine… pouls insupportable, virilité toxique ou autre politique de destruction volontaire ? Analyse du drame des violations de la guerre… le journal a également un entretien exclusif avec l’oligarque russe Rinat Akhmetov, propriétaire du complexe industriel Azovstal à Marioupol…

Aux Etats-Unis Les États-Unis d’Amérique aujourd’hui poursuit une série qui offre une visibilité sur les personnages historiques afro-américains et au-delà… La Doctora, une histoire plus grande que le Texas… Clotilde Pérez Garcia, obstétricienne, pendant des décennies l’une des ruptures les plus influentes entre Latino-Américains… qui qu’il ait soutenu à l’élection, c’était une victoire certaine.

Dans le titre, journal angolais avertit que l’exploitation illégale de Madère sera stoppée… daily Pays averti que le non-respect des lois électorales pourrait entraîner jusqu’à huit ans de prison… dans les journaux Pays Mozambique augmentation du salaire minimum, qui variera entre 4,5 et 7,6 %.

J’ai commencé par la facture d’électricité et j’ai terminé en disant que ce serait presque 19% plus cher dans le nord-est du Brésil, j’ai lu sur la couverture feuilles de pernambouc.