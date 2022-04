Confusion et douleur – Soleil mexicain

Ils auraient pu voter pour les populistes et l’extrême droite et ils ne l’ont pas fait. La France est un exemple de ce que cela signifie d’avoir une société politisée, civilisée, consciente de ce qui est le mieux pour elle, même lorsqu’elle est déçue par sa perspective politique.

Un abîme avec ce tropique où les citoyens se laissent emporter par les entrailles, au moment de voter et repartent avec les pires escrocs et avocats, dès qu’ils promettent de faire tomber le ciel. Puis vint la déception.

Macron, désormais réélu président français, a également donné l’exemple dans un discours dans lequel il a dit aux citoyens qu’il gouvernerait pour tous et que ceux qui allaient vers ses adversaires ne devraient pas souffrir. Vous pouvez être sûr qu’il le fera, contrairement à un tlatoani qui divise sa « nation » et qui ne regarde et n’écoute que ceux qui prétendent être ses partisans inconditionnels.

Un Exécutif Fédéral qui se contredit dans tout ce qu’il affirme dans sa campagne perpétuelle, comme c’est le cas en matière de souveraineté nationale. L’ignoble et fasciste Trump est sorti, affirmant qu’il avait « plié López » -et le Mexique d’ailleurs-, en menaçant de le taxer s’il n’envoyait pas de troupes à la frontière sud, pour empêcher l’entrée des Centraméricains. Lorsque l’information a été connue, la réponse de Tabascan a été cinglante : il a dit ne pas être offensé par l’accusation de manque de respect, « parce que Trump est comme ça, c’est mon ami, même s’il est capitaliste ». La nature de l’humiliation est typique d’une personne humble, opportuniste et capable de se soustraire à toute responsabilité. Cela pourrait en effet être décrit comme une trahison du pays ! Marcelo Ebrard a avalé le plus gros crapaud de sa carrière, justifiant le comportement d’AMLO et le qualifiant de « patriote », une vérité qui souligne le manque de valeurs qu’un fonctionnaire peut atteindre en s’associant à son maître.

Au milieu de cette perversion, la cruauté et la douleur de la mort de Debanhi Escobar, une jeune femme de Monterrey apparue dans un tank, 13 jours après sa perquisition. Le petit protagoniste du palais du matin fait référence à un sujet vraiment inquiétant. Le nombre de meurtres de femmes a augmenté et elle s’est consacrée à attaquer Carlos Loret de Mola, alors que les troubles nationaux nous submergent.

L’affaire Debanhi dépasse même nos frontières. Le grand nombre de bavures commises par les « enquêteurs » officiels montre le manque de préparation de ces policiers, incapables de les retrouver, malgré le fait qu’ils se sont déplacés à plusieurs mètres de l’endroit où ils les ont jetés. Qui a tué cette fille ? Comme dans la plupart des dossiers criminels, l’impunité prévaudra. Une impunité qui facilite le fait que davantage de crimes sont commis chaque jour, car ils restent impunis.

Et nous revenons au spectre du machisme : l’atavisme culturel qui court du Palais d’État, jusqu’aux niveaux les plus bas et les plus élevés de la société. Un fléau qui ne change pas, malgré les combats de millions de femmes, maudit plus que jamais, pour l’insécurité et pour se sauver.

Si l’on ajoute à cette cause de la traite des êtres humains (il faut écouter la géniale Patricia Olamendi), le cercle pervers est bouclé, ce qui laisse les Mexicains de plus en plus démunis chaque jour, face à la réalité de perdre la vie à chaque fois. . López n’est ni allé ni venu. Il vit pour se contempler dans le miroir de son adoration, tandis que le conflit se généralise et nous noie.

