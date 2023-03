Faites plus attention aux femmes. L’Allemagne aura une ambassadrice pour la politique féministe

Dans le cadre de la nouvelle direction de la diplomatie, le gouvernement allemand souhaite également qu’une grande partie des 12 milliards d’euros (environ 281 milliards de CZK) des fonds de développement allemands soient alloués à des projets visant à lutter contre l’inégalité entre les sexes. Cela fait suite à de nouvelles directives du ministère des Affaires étrangères et du Département de la coopération et du développement économiques, rapportées par l’agence de presse Reuters.

Les nouvelles politiques gouvernementales se concentrent sur la prise en compte et le soutien des besoins des femmes et des filles dans la prise de décision en matière d’affaires étrangères. L’objectif est d’éliminer la discrimination et de promouvoir ainsi une société plus stable.

« Nous n’appelons pas à la révolution ici, mais à faire quelque chose qui va de soi », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock aux journalistes à Berlin.

« Nous voulons rendre la société plus juste. Et vous ne pouvez pas le faire sans la moitié du potentiel, c’est-à-dire sans les femmes, mais il faut compter sur elles », a ajouté Svenja Schulze, ministre de la Coopération économique et du Développement.

Compte tenu de l’influence de l’Allemagne en tant que plus grande économie d’Europe et acteur diplomatique majeur, cette décision a donné un nouvel élan à un mouvement de politique étrangère féministe dirigé par le gouvernement suédois de gauche en 2014, selon Reuters. D’autres pays comme le Canada, la France, le Mexique et l’Espagne ont adhéré à de telles politiques ces dernières années – bien que la Suède les ait abandonnées l’année dernière après être passée à des gouvernements de droite.

Baerbock s’est concentré sur les questions de genre lors de ses voyages à l’étranger, comme les violences sexuelles pendant le conflit en Ukraine ou l’avortement aux États-Unis. Selon les critiques, les ministres devraient éviter de paraître moraux. La Suède a contrarié certains alliés après avoir commencé à se concentrer davantage sur l’égalité des sexes et les droits de l’homme dans sa diplomatie.

Les nouvelles directives couvrent également la réalisation d’une plus grande égalité des sexes dans le pays, en particulier au ministère allemand des Affaires étrangères, où seuls 26 % des ambassadeurs sont actuellement des femmes. Selon le ministère des Affaires étrangères, l’égalité des sexes sera également prise en compte dans les dépenses de politique étrangère.

L’Allemagne fera également pression pour accroître la participation des femmes aux processus de paix formels, car il a été démontré que cela augmente les chances d’une paix durable, selon les directives. Le ministère a déclaré que l’Allemagne essaierait également de rendre la politique étrangère européenne plus centrée sur les questions féminines.

L’ancienne chancelière conservatrice Angela Merkel est devenue une icône du féminisme au cours de ses 16 années au pouvoir en Allemagne, mais ce n’est qu’à la fin de son mandat qu’elle a accepté l’étiquette, reconnaissant que « nous devons toutes être féministes ».

Et ce n’est que lorsque l’actuel gouvernement de centre-gauche, entré en fonction fin 2021, a mis les questions d’égalité des sexes au premier plan de la politique, le chancelier Olaf Scholz, par exemple, insistant sur un cabinet paritaire.